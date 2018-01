Das rückenfreundliche Büro – mit mehr Bewegung gegen Rückenschmerzen (FOTO)

Mehr als 21 Millionen Deutschen verbringen ihren Arbeitstag im

Büro – nicht selten 8 Stunden im Sitzen. Auch der Feierabend wird

häufig sitzend verbracht. Dass Dauersitzen die Gesundheit

beeinträchtigen kann, liegt auf der Hand. Vor allem der Rücken leidet

unter einer starren Sitzhaltung und viel zu wenig Bewegung. Es gibt

jedoch Möglichkeiten, mehr Bewegung ins Büro zu bringen,

Fehlhaltungen vorzubeugen und dadurch Rückenschmerzen zu verhindern.

Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. weiß, worauf es bei der

Gestaltung eines rückenfreundlichen Büros ankommt. Das AGR-Gütesiegel

„Geprüft & empfohlen“, das an besonders ergodynamische

Alltagsgegenstände verliehen wird, leistet wertvolle Unterstützung

bei der Gestaltung eines rückengerechten Arbeitsplatzes.

Sitzen, stehen und bewegen

Langes, starres Sitzen kann schnell zur Rückenschmerzen führen,

deshalb sollte man so viel Bewegung wie möglich in seinen

Arbeitsalltag integrieren. Der einfachste Weg ist häufiges Aufstehen.

Die AGR rät dazu das persönliche Gespräch mit den Kollegen zu suchen,

statt anzurufen oder eine Mail zu schreiben, den Drucker nicht direkt

neben dem Schreibtisch zu platzieren oder in der Mittagspause einen

Spaziergang zu machen. Das verbessert die Bilanz des eigenen

Bewegungskontos. Was viele außerdem nicht wissen: Auch im Sitzen ist

Bewegung möglich. Moderne Aktiv-Bürostühle regen durch bewegliche

Sitze und Sitzflächen zu ständigen Haltungswechseln an und

ermöglichen Bewegungen in alle Richtungen. Dabei gilt: Je mehr

(dosierte) Bewegung ein Bürostuhl zulässt, desto besser ist er für

den Rücken. Denn durch ständige Bewegungsimpulse werden die

Rückenmuskeln stetig trainiert, was wiederum Wirbelsäule und

Bandscheiben stabilisiert. Positiver Nebeneffekt: Auch Konzentration

und Leistungsfähigkeit profitieren vom bewegten Sitzen. Die

Büromöbelhersteller aeris, Dauphin, Haider und Sedus haben

AGR-zertifizierte Aktiv-Bürostühle in ihrem Portfolio. Weitere

Informationen unter www.agr-ev.de/sitzen-buero.

Eine weitere Möglichkeit, Bewegung in den Arbeitstag zu

integrieren, sind höhenverstellbare Schreibtische. Denn auch der

Wechsel zwischen sitzen und stehen entlastet den Rücken, beugt

Fehlhaltungen und einseitigen Belastungen vor und steigert die

Leistungsfähigkeit. Gerade Aufgaben wie E-Mails beantworten oder

telefonieren lassen sich ebenso gut im Stehen erledigen, letzteres

sogar im Gehen. Alternativ kann ein Stehpult zum Einsatz kommen,

beispielsweise für Besprechungen. Das AGR-Gütesiegel tragen

Schreibtische und Stehpulte von officeplus, Sedus sowie von VS

Vereinigte Spezialmöbelfabriken. Arbeitsplatzmatten und

Aktivierungsboards sorgen an Stehtischen zusätzlich für Aktivität.

Beim Stehen auf einem beweglichen Untergrund wird eine kaum spürbare

Instabilität erzeugt, die den Körper zu Ausgleichsbewegungen anregt.

Dieses Plus an Mikro- und Makrobewegungen fördert die Durchblutung,

erhöht die Venenaktivität in den Beinen und aktivert den

Stoffwechsel. AGR-geprüfte Produkte sind das Gymba und active office

standing mat von aeris. Weitere Informationen unter

www.agr-ev.de/bewegtes-stehen.

Das richtige Licht beugt Rückenschmerzen vor

Neben ausreichend Bewegung und ergonomischen Büromöbeln spielt

auch das richtige Licht für die Rückengesundheit eine Rolle. Denn

unzureichende und nicht an die Tätigkeit angepasste Beleuchtung führt

nicht nur zu einer schnelleren Ermüdung der Augen, sondern auch zu

Fehlhaltungen und damit zu Rückenschmerzen. Wichtigstes Merkmal

rückenschonender Schreibtischleuchten sind die vielfältigen

Einstellmöglichkeiten. Sowohl die Lichtintensität als auch

Farbtemperaturen und Helligkeit müssen individuell anpassbar sein.

Wichtig ist zudem eine gleichmäßige, blend- und schattenarme

Ausleuchtung. Das AGR-Gütesiegel tragen Schreibtischleuchten der

Firma Waldmann. Weitere Informationen unter

www.agr-ev.de/schreibtischleuchten.

Bürokonzepte mit Gütesiegel

Die AGR hat nicht nur einzelne Büromöbel mit dem Gütesiegel

zertifiziert, sondern auch gesamte Bürokonzepte. Im Zentrum des

prämierten Konzepts „active office“ steht ein Bewegungsraum, der aus

höhenverstellbaren Arbeitsflächen, dreidimensional beweglichen Sitzen

und einer Bodenmatte mit 3D-Struktur besteht. Arbeit und Bewegung

verschmelzen innerhalb dieses Bewegungsraumes miteinander.

Entscheidend ist dabei, dass spontane Positionswechsel zu einem

festen Bestandteil des Arbeitsprozesses werden. Ebenfalls

AGR-zertifiziert ist das Konzept „Körperzentriert Arbeiten“ (KZA).

Bei dieser Methode werden bildschirmgebundene Büroarbeitsplätze so

gestaltet, dass sie den unterschiedlichen Voraussetzungen und

Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden. Ziel ist dabei, dass

sich die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und dadurch

produktiver arbeiten. Grundlage des KZA ist eine Optimierung der

Handlungsabläufe, wodurch Ermüdungserscheinungen und Schmerzen

reduziert werden sollen. Die Hände stehen dabei im Mittelpunkt und

alle Arbeitsgeräte werden körperzentriert in unmittelbarer Reichweite

angeordnet.

Zertifizierte Konferenzraumkonzepte

Langes Sitzen ist nicht nur vor dem Bildschirm, sondern auch in

Konferenz- und Besprechungsräumen ein Thema. Im Idealfall sollten

deswegen diese Räume so ausgestattet werden, dass Wechselhaltungen

spontan entstehen können und Bewegung eingefordert wird. Dies fördert

die (Rücken-) Gesundheit sowie die Aufmerksamkeits- und

Konzentrationsfähigkeit. AGR-zertifizierte Konferenzraumkonzepte gibt

es von den Herstellern Sedus sowie VS Vereinigte

Spezialmöbelfabriken. Weitere Informationen unter

www.agr-ev.de/konferenzarbeitsplatz.

Über die AGR

Seit über 20 Jahren widmet sich die Aktion Gesunder Rücken der

Prävention und Therapie der Volkskrankheit Rückenschmerzen. Wichtiger

Teil der Arbeit ist die Vergabe des AGR-Gütesiegels „Geprüft &

empfohlen“, mit dem besonders rückengerechte Alltagsgegenstände

ausgezeichnet werden können. Weiterführende Informationen finden Sie

online unter: www.ruecken-produkte.de

Kurz & bündig

Wer den Arbeitstag am Schreibtisch verbringt, leidet nicht selten

unter schmerzhaften Verspannungen und Schmerzen im Rücken. Schuld ist

meist stundenlanges, starres Sitzen. Mit ausreichend Bewegung auch im

Büro, einem häufigen Wechsel zwischen sitzen und stehen sowie

ergonomisch gestalteten Arbeitsplätzen lässt sich Rückenschmerzen

jedoch effektiv entgegenwirken. Die Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.

V. weiß, worauf es ankommt und hat besonders rückenfreundliche

Büromöbel wie Stühle, Tische und Stehpulte, Bürozubehör wie Lampen

und Arbeitsplatzmatten sowie komplette Bürokonzepte mit dem

AGR-Gütesiegel ausgezeichnet.

Bildmaterial hierzu kann unter www.agr-ev.de/presseportal

heruntergeladen werden

