220.000 Unterzeichner fordern von künftiger Bundesregierung: Generationengerechtigkeit / Generationen Stiftung: Die vorgelegten Sondierungsergebnisse brechen Verträge, vor allem den Generationenvertrag

Mit der Rückendeckung von über 220.000

Unterzeichnern richtet die Generationen Stiftung einen Appell an die

Abgeordneten von SPD und CDU/CSU im Bundestag: „Wir haben die

Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen einem Check hinsichtlich

ihrer Auswirkungen auf die kommenden Generationen unterzogen. Das

Ergebnis: So werden Sie Ihrem Auftrag, das Wohl der Bürgerinnen und

Bürger langfristig zu sichern, nicht gerecht. Verhandeln Sie mehr

Generationengerechtigkeit in den Koalitionsvertrag!“, fordert

Stiftungsvorstand Claudia Langer.

„Es ist schlicht nicht zu erklären, wie dieselbe GroKo, die den

Pariser Klimavertrag geschlossen hat, ihren eigenen Vertrag schon

zwei Jahre später für unerreichbar hält.

Das ist eine Bankrotterklärung“, beklagt beispielsweise der

Physiker Prof. Harald Lesch, Mitglied des Stiftungsbeirats und einer

von 45 Prominenten, die das Generationenmanifest veröffentlichten.

Den Erfolg des unter www.GenerationenManifest.de einsehbaren

Forderungskataloges sieht Langer in derselben Unzufriedenheit, die

den Volksparteien die Wähler raubt: „Die älteren Generationen spüren,

was es heißt, wenn die Politik sie nicht mehr ernst nimmt, an der

Rente oder dem Verlust ihrer vertrauten Lebensumstände. Die Jüngeren

verurteilen, dass die Politik ihnen Klimawandel, Entzug der digitalen

Rechte oder Müll aufbürdet. Neu für uns ist allerdings die Angst der

Älteren um die Zukunft der eigenen Kinder und Enkel und die

Bereitschaft sich für die kommenden Generationen zu engagieren.“

Die Generationen Stiftung kritisiert deshalb, dass die GroKo in

Zeiten fundamentaler nationaler und internationaler Umbrüche

praktisch alle wichtigen Zukunftsentscheidungen zu Klima, Rente,

Arbeitsmarkt, sozialer Ungleichheit, Digitalisierung etc. auf Kosten

der kommenden Generationen in die nächste Legislaturperiode

verschiebe.

„Alle Bürger wissen doch, dass schon bald mehr Arbeitsplätze

vernichtet werden, als neue entstehen, die wachsende Kluft zwischen

Arm und Reich ein Problem für den sozialen Frieden darstellt und nach

entschiedenen Gegenmaßnahmen verlangen würde. Seit der Wahl ist durch

das monatelange Gezerre einer nicht gelingenden Regierungsbildung

aber zu befürchten, dass die Parteien dazu derzeit nicht die Kraft

haben“ fasst Langer die zahlreichen Gespräche mit Unterstützern der

Kampagne zusammen.

„Wir wenden uns in Sorge um unsere Zukunftsfähigkeit an die

politischen Entscheidungsträger. Nur wenn wir die offensichtlichen

Probleme beim Namen nennen, können wir sie auch lösen.“

„Wir wollen unseren Planeten, unser Land, unsere Unternehmen, mit

Stolz an die nächste Generation weitergeben. Wir prüfen daher bei

jedem politischen Vorschlag, ob er stabilisierend für die Zukunft

wirkt oder ob er eine Spaltung vertieft bzw. sogar irreversible

Schäden anrichtet“, so Langer weiter, „die Ergebnisse der

Sondierungsverhandlungen zwischen Merkel, Seehofer und Schulz sind

bei diesem Test leider durchgefallen.“

Die Generationen Stiftung fordert die potentiellen

Koalitionspartner daher auf, ihr Regierungsprogramm u. a. um

drastische Maßnahmen zur Abwehr der drohenden Klimakatastrophe und

Antworten auf die digitale Revolution und daraus folgende

gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen zu ergänzen.

Über die Generationen Stiftung

Die Generationen Stiftung mit Sitz in Berlin vertritt die

Interessen kommender Generationen und hat am 7.9.2017 das

Generationenmanifest veröffentlicht. Darin fordern 45 prominente

Unterzeichner aus Wirtschaft, Wissenschaft und öffentlichem Leben die

kommende Bundesregierung auf, Maßnahmen auf zehn dringlichen

Politikfeldern für Generationengerechtigkeit zu ergreifen und in den

Koalitionsvertrag aufzunehmen.

223.637 Bürger haben das Manifest bisher unterzeichnet und

plädieren für einen neuen Generationenvertrag.

