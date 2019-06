Dem Bewerber gehört die Zukunft / Hofmann Personal stärkt sein Personalvermittlungsgeschäft durch den Erwerb des Unternehmens Heinrich& Coll. Gesellschaft für Personalberatung mbH, München (FOTO)

Schon lange versteht sich Hofmann Personal alsPersonaldienstleister, der nicht nur Arbeitnehmerüberlassunganbietet, sondern auch die Personalvermittlung. Um diese Entwicklungweiter zu forcieren, wurde die Hofmann Gruppe um das UnternehmenHeinrich & Coll. Gesellschaft für Personalberatung mbH mit Sitz inMünchen erweitert.

Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, Führungspositionen sowie

ausgewiesene Expertenfunktionen via Direct Search zu besetzen. 75

Prozent der Klienten sind renommierte Familienunternehmen. Darum

gehört auch die Suche und Auswahl eines familienexternen Nachfolgers

in der Phase des Generationenwechsels zur Kompetenz des Unternehmens.

Langjährige Erfahrung, auch in der Management Diagnostik, zeichnet

das Team aus. Standorte sind München, Heidelberg und Spremberg.

Heinrich & Coll. ist als Executive Search Unternehmen in einem

Marktsegment ab 100.000 Euro Jahreseinkommen sehr gut positioniert

und somit eine weitere Ergänzung des Leistungsportfolios von Hofmann

Personal. Synergieeffekte mit der Hofmann Business Unit eXperts sind

geplant und zu erwarten. Als gut eingeführtes Unternehmen könnte

sogar eine eigene Internationalisierung im Rahmen eines immer enger

werdenden europäischen Arbeitsmarkts mittelfristig ein strategischer

Ansatz sein.

