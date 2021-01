Demokratie – aber wie? – Eine politische Auseinandersetzung

Dieses neue Buch wurde aus der Erkenntnis heraus geschrieben, dass es in Deutschland viele Menschen gibt, die von der Politik immer weniger wissen wollen und deswegen zu Nicht- oder Protestwählern geworden sind. Der Autor Chung-Ji Tschang versucht aus der Sicht eines politischen Laien, die Ursachen für diese Demokratieverdrossenheit aufzuzeigen und Anregungen für eine Verbesserung der Demokratie in Deutschland zu geben. Für die Politiker soll das Buch eine Rückmeldung sein, welche Eindrücke das politische Geschehen bei den Bürgen hinterlässt. Den Bürgern soll es helfen, sich die Gründe für eine vorhandene Verdrossenheit an der Demokratie bewusst zu machen.

Sowohl Politikern als auch Bürgern sollen durch den Inhalt des einsichtsreichen Buches „Demokratie – aber wie?“ von Chung-Ji Tschang die Schwächen der derzeitigen Demokratie aufgezeigt werden. Der Autor hofft, dass die gegebenen Anregungen dazu beitragen können, Prozesse in Gang zu setzen, welche die deutsche Demokratie transparenter und effektiver machen und den Bürgern eine Mitwirkung im demokratischen System erleichtern könnten.

„Demokratie – aber wie?" von Chung-Ji Tschang ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16769-8 zu bestellen.

