Den 30 größten deutschen Unternehmen fehlen 1100 weibliche Führungskräfte

– 30%-Frauenquote in DAX-30-Aufsichtsräten 2018 erstmals

übertroffen – aber in Vorständen und auf obersten Führungsebenen

sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert

– Damit jede dritte Führungsposition von Frauen besetzt kann,

werden mehr als 1100 qualifizierte Kandidatinnen benötigt

Während die gesetzliche Frauenquote von 30 Prozent in den

Aufsichtsräten der 30 grössten deutschen Unternehmen dieses Jahr

erstmals erreicht ist, sieht es auf Vorstandsebene sowie auf den

Führungsebenen 1 und 2 ganz anders aus. Dort sind die DAX-Unternehmen

noch weit von den selbst gesteckten Zielen oder einer Quote von 30%

entfernt. Allein um auf 30 Prozent zu kommen, fehlen dem DAX-30

momentan auf den ersten drei Führungsebenen über 1100 weibliche

Top-Führungskräfte.

Auch bei der Internationalisierung der Aufsichtsgremien nehmen die

größten deutschen Unternehmen keine Führungsrolle ein. Nach

steigender Quote im Vorjahr sank der Anteil der Ausländer dieses Jahr

wieder – auf nunmehr 28%. Gegenwärtig kommen 11 Aufsichtsräte aus den

USA, 24 aus Österreich und der Schweiz, 30 aus anderen europäischen

Ländern und sechs aus dem Rest der Welt. Die wichtigen Zukunftsmärkte

Asien, Lateinamerika und Afrika sind personell in den

DAX-30-Aufsichtsräten praktisch nicht vertreten.

Das sind die Ergebnisse einer Erhebung der Personalberatung

Russell Reynolds Associates, die heute veröffentlicht wurde. Seit

acht Jahren analysiert das auf die Besetzung von Spitzenpositionen

spezialisierte Unternehmen die Zusammensetzung der Aufsichtsräte der

DAX-30-Unternehmen in einer jährliche Studie.

„Für qualifizierte Frauen, die ganz nach oben wollen, sind goldene

Zeiten angebrochen. Es werden dringend weibliche Führungskräfte

gesucht“, erläutert Jens-Thomas Pietralla, Leiter der Europäischen

CEO & Board Praxisgruppe bei Russell Reynolds Associates.

Nur drei Jahre nach Inkrafttreten wurde die gesetzlich geforderte

Frauenquote von 30% für Aufsichtsräte im Mittel der 30 größten

börsennotierten deutschen Unternehmen auf der Kapitalseite im Mai

dieses Jahres erreicht und überschritten (sie liegt jetzt bei 31.6%).

Nimmt man allerdings Aufsichtsrats-Vorsitz und Ausschusstätigkeit als

Maßstab für die Machtverteilung in Aufsichtsräten, so ist der DAX-30

nach wie vor sehr männlich dominiert: Bislang gibt es mit Simone

Bagel-Trah bei Henkel nur eine weibliche Aufsichtsratsvorsitzende im

Club der 30, und zehn weibliche Ausschussvorsitzende von 129.

In den Aufsichtsräten konnte die Frauenquote dieses Jahr vor allem

mit Hilfe anglo-amerikanischer Managerinnen erreicht werden.

„Deutschland hat Nachholbedarf, wenn es darum geht, genügend

weibliche Führungskräfte in Top-Positionen zu bringen“, sagt

Pietralla.

Die Studie zeigt auch, dass der Anteil an Digitalisierungsexperten

unter den neu gewählten Aufsichtsräten auf 20 Prozent gestiegen ist.

Die starke Zunahme an Experten für Digitalisierung in den

Aufsichtsräten bedeutet, dass jetzt jedes zehnte

Aufsichtsratsmitglied über Digitalkompetenz verfügt. Ein Anstieg um

67% in den letzten vier Jahren.

Hierbei haben Frauen kräftig mitgeholfen: Der Anteil der

weiblichen Digitalisierungsexperten hat sich in den vergangenen vier

Jahren vervierfacht – von 3 auf 12. Frauen stellen mit einem Anteil

von 48% inzwischen fast die Hälfte aller Digitalisierungsexperten in

den DAX-30-Unternehmen. „Überproportional viele weibliche

Aufsichtsräte unterstützen durch ihre Expertise die Digitalisierung

in Deutschland“, resümiert Dr. Thomas Tomkos, Leiter der deutschen

CEO & Board Praxisgruppe bei Russell Reynolds Associates, „Die

Digitalisierung erscheint damit in besonderem Maße weiblich.“

Die Studie zeigt auch: Die Entflechtung schreitet weiter voran.

Die früher als Deutschland AG kritisierte Quervernetzung zwischen den

Aufsichtsräten geht weiter zurück; die Häufung von

Aufsichtsratsämtern im DAX-30 nimmt ab. Allerdings sind 2018 wieder

mehr aktuelle Vorstände von DAX-30-Unternehmen in die Aufsichtsräte

eingezogen und sorgen damit für eine zunehmende Verflechtung zwischen

Management- und Kontrollorganen. „Nach den zuletzt stark gestiegenen

Erwartungen an Aufsichtsräte ist dies eine durchaus überraschende

Entwicklung“, kommentiert Tomkos.

Die Studie bewertet jedes Jahr die Zusammensetzung der

DAX-30-Aufsichtsräte nach den Kriterien Geschlechteranteil,

Nationalitäten, Auslandserfahrung, Altersverteilung, Verweildauer,

Erfahrungsbreite und Mandatslast und vergibt dafür eine Gesamtnote.

Die durchschnittliche Bewertung verbessert sich 2018 weiter auf die

Note 2,2 nach 2,3 im Vorjahr. Das Ranking führen dieses Jahr

Lufthansa, Daimler, Bayer und MunichRe an. Dabei gelingt Lufthansa

ein außergewöhnlicher Sprung von Rang 16 an die Spitze.

Vollständige Studie herunterladen: http://ots.de/equ5p1

