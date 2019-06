Der aufrecht gebückte Mensch – neues Sachbuch setzt sich mit den Werten in unserer Gesellschaft auseinander

Es gibt kein anderes Wesen in diesem Universum, das der gleichen Polarität zwischen Gut und Böse ausgesetzt ist wie der Mensch. Dieser schwankt zwischen extremen Werten. Genau dieser Zerrissenheit widmet sich Wolfgang Paul in seinem Sachbuch „Der aufrecht gebückte Mensch“. Die meisten Menschen haben von sich selbst den Eindruck, aufrecht und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Sie wissen, wer sie sind, welche Werte sie haben und was sie von anderen Menschen erwarten. Doch oft haben diese anderen Menschen Werte, die uns vollkommen fremd sind. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Nachdem wir Evolutionsstufe um Evolutionsstufe durchlaufen haben, uns zum aufrechten Wesen entwickelt haben, zeigt sich plötzlich etwas unerwartetes: Wir bücken uns wieder.

Aber wie konnte es dazu kommen? Dieser Frage geht Wolfgang Paul in einem nachdenklich machenden und inspirierenden Buch auf den Grund. In „Der aufrecht gebückte Mensch“ beschäft sich der Autor mit unseren Werten und der Polarität von Gut und Böse. Darin stellt Paul die Frage, ob die innere Zerrissenheit der Menschheit vielleicht Schuld an dieser Entwicklung ist, und ob menschliche Werte heutzutage wertlos geworden sind. Was ist es, was Menschen zu dem aufrecht gebückten Menschen macht, der sie heute sind? Der Autor liefert mit seinem Buch einen faszinierenden Einblick in die gespaltene Seele der Menschheit und enthüllt den Einfluss dieser Entwicklung auf unsere gesamte Gesellschaft. In einer fesselnden Lektüre regt Wolfgang Paul mit seinen Worten zu einer Reflektion über die gesellschaftlichen, aber auch unsere ganz eigenen Werte an.

„Der aufrecht gebückte Mensch" von Wolfgang Paul ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-7311-0 zu bestellen.

