Der Tagesspiegel: Bestsellerautorin Elif Shafak hofft auf Erdogan-Gegner

Die türkische Bestsellerautorin Elif Shafak

kritisiert die Wiederholung der Bürgermeisterwahl in Istanbul scharf:

„Die Annullierung halte ich für ungesetzlich, undemokratisch und

unfair“, sagte Shafak dem „Tagesspiegel am Sonntag“ (Ausgabe 23.

Juni). Sie hofft jetzt auf einen Sieg des Oppositionellen Ekrem

Imamoglu an diesem Sonntag. Der erste Wahlgang im März war annulliert

worden. Imamoglu hatte ihn außerordentlich knapp gegen einen

Vertreter der regierenden AKP gewonnen.

Im Interview mit dem „Tagesspiegel“ lobt Shafak den

Oppositionskandidaten Imamoglu, weil er zu den wenigen türkischen

Politikern gehöre, die sich „höflicher und konstruktiver“ äußerten:

„Er polarisiert nicht wie Erdogan, der in seinen Reden die eine

Hälfte der Gesellschaft gegen die andere stellt.“

Die 47-jährige Shafak lebt seit zehn Jahren im Ausland, seit zwei

Jahren reist sie aus politischen Gründen nicht mehr in ihre Heimat.

Nachdem sie sich in einem Ted-Talk zu ihrer Bisexualität bekannt

hatte, habe sie „viel Diffamierung und Beleidigungen“ erlebt. Noch

vor kurzem sei Istanbul „das Hoffnungszentrum für sexuelle

Minderheiten im gesamten Nahen Osten“ gewesen. Nun nähmen in der

Türkei insgesamt „Sexismus, Homophobie und Frauenfeindlichkeit“ zu.

