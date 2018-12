„Der Ball liegt im Spielfeld der Russen“ / IOC-Präsident Thomas Bach im SWR-Interview zu Dopingsperren und dem Vorgehen des Welt-Leichtathletik-Verbandes

IOC-Präsident Thomas Bach hat sich im Interview mit

dem SWR zu der unterschiedlichen Behandlung russischer Leichtathleten

durch den Welt-Leichtathletik Verband (IAAF) auf der einen und von

IOC und der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) auf der anderen Seite

geäußert. Während die IAAF die Sperre gegen russische Sportler

bestätigt hat, hat die WADA beispielsweise die Suspendierung der

Russischen Doping-Agentur „Rusada“ im September aufgehoben.

Bach sagte: „Die Unterschiede zur Linie von IOC und WADA sind

ebenso so offensichtlich wie gravierend. Die frühere Führung des

internationalen Leichtathletikverbandes und des nationalen Verbandes

in Russland war offensichtlich Teil der korrupten Manipulationen des

Anti-Doping-Systems in Russland. Das IOC und das russische NOK waren

das nicht.“

Bach sieht Maßnahmen des IOC gegenüber Russland als einen Schritt

in die richtige Richtung. Er verteidigte die Entscheidung der WADA,

die Bedingungen für die Wiederzulassung der „Rusada“ zu ändern. Die

WADA habe offenbar reagiert, nachdem der internationale

Sportgerichtshof CAS einige Sperren gegen russische Sportler kassiert

hatte, weil die Beweise zu dürftig waren. Bis Ende des Jahres haben

die Russen Zeit, die Datenbanken aus ihrem Anti-Doping-Labor in

Moskau abzuliefern. Dann endet die Bewährungsfrist. Der Ball, so

sagte Bach, liege nun im Spielfeld der Russen.

