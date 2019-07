Der chinesische Bergbau im Himalaya könnte zu einem militärischen Konflikt mit Indien führen

China hat auf seiner Seite der umstrittenen Grenze zu Indien im Himalaya mit großangelegten Bergbauarbeiten begonnen, bei denen ein riesiger Schatz an Gold, Silber und anderen wertvollen Mineralien gefunden wurde, der von chinesischen staatlichen Geologen auf fast 60 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde.

Obwohl in der höchsten Bergkette der Welt seit Tausenden von Jahren Bergbau betrieben wird, beschränkten die Herausforderung des Zugangs zum abgelegenen Gelände und die Besorgnis über Umweltschäden bisher das Ausmaß der Aktivitäten.

Das beispiellose Ausmaß der neuen Minen ist auf jahrelange umfangreiche Investitionen der chinesischen Regierung in Straßen und andere Infrastruktur in der Region zurückzuführen.

Die mit dem Projekt vertrauten Personen sagen, die Minen seien Teil eines ehrgeizigen Plans Pekings zur Rückeroberung von Südtibet, einem beträchtlichen Teil des umstrittenen Territoriums, das derzeit unter indischer Kontrolle steht.

Chinas Bestrebungen, die natürlichen Ressourcen der Region in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig die Infrastruktur rasch aufzubauen, könnten dazu führen, dass der Konflikt zu einem weiteren Südchinesischen Meer wird.

Die meisten der wertvollen Mineralien, zu denen auch seltene Erden gehören, aus denen High-Tech-Produkte hergestellt werden, befinden sich im Landkreis Lhunze, einer Militärhochburg Chinas, die vor fast 60 Jahren mit Gewalt dort lebende Inder vertrieb.

In nur wenigen Jahren hat die Entdeckung die einst stille, abgelegene Grafschaft mit 30.000 ständigen Einwohnern, die meisten von ihnen tibetische Hirten, zu einem boomenden Bergbauzentrum gemacht.

Die Menschen strömten so schnell in die Gegend, dass selbst lokale Regierungsbeamte die aktuelle Bevölkerung nicht genau zählen konnten. Entlang der militärischen Konfrontationslinie wurden gewaltige, tiefe Tunnel in die Berge gegraben, die es ermöglichen, täglich Tausende Tonnen Erz auf den durch jedes Dorf gebauten Straßen mit Lastwagen zu verladen und zu transportieren.

Umfangreiche Stromleitungen und Kommunikationsnetze wurden eingerichtet, während ein Flughafen für Passagierjets gebaut wird.

Bis Ende letzten Jahres hatte das Ausmaß der Bergbautätigkeit in Lhunze das aller anderen Gebiete in Tibet übertroffen. Das jährliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts lag bei 20 Prozent, die Infrastrukturinvestitionen hatten sich gegenüber 2016 mehr als verdoppelt und das Durchschnittseinkommen der Anwohner hatte sich gegenüber den Tagen vor dem Bergbau-Boom fast verdreifacht.

Im Oktober, kurz nach dem Ende einer angespannten militärischen Auseinandersetzung auf dem Doklam-Plateau über den chinesischen Straßenbau – die schlimmste Auseinandersetzung zwischen China und Indien seit Jahren – unterstrich Präsident Xi Jinping in einem Brief an eine Familie in Peking den Anspruch auf das Gebiet Lhunze, veröffentlicht in staatlichen Medien.

Der Präsident antwortet selten auf Korrespondenz der Öffentlichkeit, und wenn er das tut, gibt es normalerweise einen Grund. In diesem Fall dankte Xi dem Vater und seinen beiden Töchtern für ihre Loyalität und ihren Beitrag zu China und forderte die Menschen in Lhunze auf, „Wurzeln zu schlagen“, um das Gebiet für das nationale Interesse zu erschließen.

Menschen, die mit dem Bergbauplan vertraut sind, sagen, dass das rasante Entwicklungstempo in Lhunze, einer traditionellen Militärhochburg, die stark von der Volksbefreiungsarmee besetzt ist, Teil eines entschlossenen Bestrebens Pekings ist, die vollständige Kontrolle über Südtibet oder Arunachal Pradesh – derzeit Indisch – zurückzugewinnen. Das stritige Gebiet ist so groß wie Österreich mit ursprünglichen Wäldern, fruchtbarem Ackerland und reichen natürlichen Ressourcen.

Der Himalaya erstreckt sich über fünf Länder – Indien, Pakistan, Afghanistan, China, Bhutan und Nepal – und hat viele tödliche Konflikte infolge von Grenzstreitigkeiten erlebt.

Hinter der Möglichkeit, dass „ein weiteres Südchinesisches Meer“ aus dem höchsten Gebirgszug der Welt herausragt, stehen jüngste Erkenntnisse, die auf den Wert der vergrabenen Mineralien hinweisen.

Zheng Youye, Professor an der Chinesischen Universität für Geowissenschaften in Peking und leitender Wissenschaftler für eine von Peking finanzierte Untersuchung der nördlichen Himalaya-Mineralien, bestätigte gegenüber der South China Morning Post, dass eine Reihe von Entdeckungen in den letzten Jahren den potenziellen Wert von Erzen in Lhunze und der näheren Umgebung auf über 370 Milliarden Yuan (58 Milliarden US-Dollar) taxiert. „Dies ist nur eine vorläufige Schätzung. Weitere Umfragen sind im Gange “, sagte er.

Es könnte in Zukunft weitere große Funde geben, wenn chinesische Forscher mehr über das Gebiet erfahren. Mit starker finanzieller Unterstützung der Regierung haben sie bereits umfangreiche Daten über die Region gesammelt.

Mithilfe einer speziellen Technik, die sie entwickelt haben, konnten die Forscher verwertbare Reserven in dem einzigartigen Terrain, in dem Magma und heiße Quellen vorkommen, die für die Bildung von Mineralvorkommen unerlässlich sind, genau erkennen und lokalisieren – und in denen herkömmliche Prospektionsmethoden versagt haben.

Laut Zheng könnten die neu gefundenen Erze das Kräfteverhältnis zwischen China und Indien im Himalaya beeinflussen.

China eroberte Südtibet, nachdem es Anfang der 1960er Jahre einen Krieg gegen Indien begonnen hatte. „Aber die Chinesischen Truppen mussten sich schnell zurückziehen, weil sie keine Leute hatten, die das Land besiedelten,sagte der Wissenschaftler.

Die neuen Bergbautätigkeiten würden zu einem raschen und signifikanten Anstieg der chinesischen Bevölkerung im Himalaya führen, sagte Zheng, was eine stabile und langfristige Unterstützung für diplomatische oder militärische Operationen bieten würde, die darauf abzielen, die indischen Streitkräfte schrittweise aus dem von China beanspruchten Territorium zu vertreiben .

„Dies ist ähnlich wie im Südchinesischen Meer“, wo Peking seinen Anspruch auf einen Großteil der umstrittenen Gewässer geltend machte, indem es künstliche Inseln baute und seine Marinetätigkeit verstärkte.

Hao Xiaoguang, Forscher am Institut für Geodäsie und Geophysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften in Wuhan, Hubei, und hochrangiger Regierungsspezialist für Streitigkeiten zwischen China und Indien in Südtibet, sagte, dass Peking wahrscheinlich den gleichen Ansatz für den Himalaya verfolgen werde wie im Südchinesische Meer.

Da Chinas wirtschaftliche, geopolitische und militärische Stärke weiter zunimmt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Südtibet wieder unter chinesische Kontrolle kommt, sagte Hao. „Was China heute im Südchinesischen Meer erreicht hat, war vor einem Jahrzehnt fast undenkbar. Ich bin optimistisch, was in den kommenden Jahren im Himalaya passieren wird, da Präsident Xi klargestellt hat, dass „kein Meter unseres Landes abgetreten wird“, was definitiv auch Südtibet einschließt “ sagte er.

Aber Hao sagte, der Bergbauboom in Lhunze werde nicht auf andere Gebiete ausgeweitet. In anderen Teilen Tibets wurden Bergbautätigkeiten verboten oder strikt eingeschränkt, da durch den Abbau und die Verarbeitung von Mineralien im großen Maßstab übermäßige Abfälle von Chemikalien und anderen Abfällen entstehen können, die eine Bedrohung für die empfindliche Himalaya-Umwelt darstellen und möglicherweise die natürliche Landschaft irreparabel schädigen.

Indien kontrolliert derzeit den größten Teil von Südtibet und Arunachal Pradesh – ein Gebiet, das für seine reiche tibetische Kultur und üppige Landschaft mit buddhistischen Tempeln bekannt ist. Auf mehr als 83.000 km² leben nur 1,2 Millionen Menschen.

Im Laufe der Jahrzehnte hat Neu-Delhi eine starke militärische Präsenz in der Region aufgebaut, einschließlich Flughäfen und Raketenabschussanlagen. Die Regierung hat auch die Menschen in anderen Teilen Indiens ermutigt, in den nordöstlichsten Staat abzuwandern.

Indischen Wissenschaftlern zufolge ist das Wissen über die unterirdischen Reserven jedoch nach wie vor sehr begrenzt, was zum Teil auf das Fehlen umfangreicher, eingehender Untersuchungen zurückzuführen ist.

Zu den bekannten Ressourcen des Staates zählen Kohle, Öl und Erdgas, Dolomit, Kalkstein, Graphit, Blei und Zink. Der Umfang der Reserven ist jedoch nach einer Studie von Trilochan Singh, Direktor der University-Industry Inter 2013, größtenteils unbekannt -Linkage Center an der Arunachal University of Studies und ehemaliger Geologe der Regierung. „Der Arunachal Himalaya ist bekannt als Land mit verborgenen Schätzen“, schrieb Singh in einer Zeitung. „Dieser verborgene natürliche Reichtum erfordert systematische Untersuchungen, um verlässliche Daten zu einem einheitlichen Muster für die Ausarbeitung von Richtlinien und Plänen zu erhalten.“ Die heutige Situation ist mehr oder weniger dieselbe wie zum Zeitpunkt der Studie, da die natürlichen Ressourcen in Arunachal „derzeit nicht genutzt werden“, sagte Singh der China Post.

D. Rameshwar Rao, ein Regierungswissenschaftler am Wadia-Institut für Himalaya-Geologie, sagte, das Institut wisse nicht, dass China an der Grenze von Arunachal großangelegte Bergbautätigkeiten betreibe, und lehnte es ab, sich dazu zu äußern.

In Lhunze akklimatisieren sich einige Neuankömmlinge noch. Weng Qingzhen, die ein Sichuan-Restaurant im Landkreis besitzt, sagte, sie sei vor weniger als zwei Monaten dorthin gezogen, nachdem ihr Freunde und Verwandte vom Bergbauboom erzählt hatten.

„Wir sind wegen des Goldrausches hierher gekommen, aber dieser Ort ist nicht so wild, wie ich dachte“, sagte sie. „Es ist ordentlich und zivilisiert und es gibt ein reichliches Angebot an fast allem, was Sie brauchen. „Das einzige, was fehlt, ist Sauerstoff“, sagte Weng und verwies auf die Bedingungen in Lhunze, das sich auf einer Höhe von 4.000 Metern über dem Meeresspiegel befindet. Das Restaurant im Weng befindet sich inmitten einer Ansammlung von Unternehmen, zu denen ein Friseursalon, ein Wäscheservice, ein Supermarkt, ein Kosmetikgeschäft, eine Bäckerei im westlichen Stil, eine Konditorei und Bars gehören. Nach Einbruch der Dunkelheit sind die Bars und Grillstände mit Dialekten aus ganz China gefüllt. Sie sind Bergleute und Arbeiter, aber auch elegante Verkäufer und Investoren in Anzügen und glänzenden Schuhen.

Eine Frau, die einen Wäscheservice betreibt, gab an, täglich 30 bis 40 Kunden zu haben, und obwohl die chemische Reinigung teuer war, schien dies ihre Stammgäste nicht zu stören. „Die meisten Menschen hier verdienen ein anständiges Einkommen“, mit einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 10.000 Yuan, so die Frau, die seit mehr als zwei Jahren in Lhunze lebt und nicht genannt werden wollte.

Viele von ihnen sind bei einer von mehreren in der Gegend tätigen Bergbaugesellschaften beschäftigt. Das größte ist Tibet Huayu Mining, das an der Shanghaier Börse notiert ist. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von fast 1 Milliarde Yuan, wobei der Gewinn von 2016 auf 300 Millionen Yuan um 60 Prozent stieg.

Da in Lhunze und Umgebung weitere Minen gebaut werden, teilte ein Kreisbeamter, der nicht genannt werden wollte, der China Post mit, dass mehr als 80 Prozent der Steuereinnahmen der Kreisregierung aus dem Bergbau stammten.

Die Regierung kontrolliert jedoch auch streng, wer nach Lhunze einreisen darf – der Landkreis bleibt eine militärische Sperrzone. Um dorthin zu gelangen, benötigen chinesische Staatsbürger eine Sondergenehmigung des Militärs. Ausländer sind in den meisten Fällen von der Einreise ausgeschlossen.

So war es seit dem Ausbruch eines Krieges zwischen China und Indien im Jahr 1962 nach einer Reihe von Konflikten und Gewalttaten an der Grenze nach dem tibetischen Aufstand von 1959, als Indien dem Dalai Lama Asyl gewährte. Im Spätsommer dieses Jahres griffen Soldaten der Volksbefreiungsarmee eine Festung der Assam-Gewehre im Dorf Longju im Osten von Lhunze an und töteten mehrere indische Soldaten. Tage später vertrieben die Chinesen das indische Militär aus dem Gebiet und übernahmen die Kontrolle über das Land. Tausende Soldaten wurden im darauf folgenden Grenzkrieg getötet, der nach 31 Tagen endete, als die Chinesen einen Waffenstillstand erklärten und sich aus Südtibet und anderen umstrittenen Gebieten zurückzogen.

Im Laufe der Jahrzehnte hat der Streit weiter nachgelassen dennoch gab es weitere Auseinandersetzungen zwischen den bevölkerungsreichsten Nationen der Welt, wobei Indien darauf bestand, dass die Grenze dem natürlichen Kamm des Himalaya-Gebirges folgt, während China das Unterland im Süden des Himalaya als Teil von Tibet bezeichnet und es demnach zu China gehören würde.

In Lhunze konzentriert sich die wachsende Gemeinschaft der Chinesen heute auf den Bergbauboom. Diejenigen, die wie der Gastronomen Weng Geld verdienen wollen, hoffen, dass sich ihnen andere anschließen.

„Das größte Problem bei uns ist die Abgeschiedenheit – es gibt nicht einmal einen Bus, und es dauert Stunden, um in die nächste Stadt zu gelangen“, sagte Weng. „Ich hoffe, dass mehr Leute kommen und diesen Ort in eine große Stadt verwandeln.“

Institut für Seltene Erden und Metalle

Arndt Uhlendorff – Juli 2019