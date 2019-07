Der Innovationspreis für österreichische Gemeinden

Nicht jedes Jahr wird innovative Kommunalpolitik so prominent ins Rampenlicht gestellt – doch 2019 war es nun wieder so weit. Am Abend vor dem jährlichen Gemeindetag und der jährlichen Kommunalmesse (dieses Jahr in Graz, in der Steiermark) fand die Siegerehrung der innovativsten Kommunalprojekte von Gemeinden statt.

Zahlreiche Bewerber reichten ihre jeweiligen Projekte ein und eine Fachjury kürte mit den KOMMUNAL-Lesern die fortschrittlichsten Ideen für 2019 und die Zukunft der österreichischen Bürger.

Unter dem Link erfahren Sie alles zu den Siegern und den Siegerprojekten.