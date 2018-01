Der Job sucht sich die Kandidaten selbst / Mit dem softgarden Talent Network betritt der Recruitinganbieter softgarden Neuland jenseits der klassischen Pfade der Personalgewinnung (FOTO)

Normalerweise läuft es im Recruiting so: Ein Unternehmen schreibt

eine Stelle aus, Kandidaten bewerben sich. Der Arbeitgeber sucht sich

die passenden unter ihnen aus. Im softgarden Talent Network finden

Jobs und Kandidaten auf anderen Wegen zueinander. Kandidaten erfahren

von Jobs, ohne sich zu bewerben. Arbeitgeber kommen dadurch in

Kontakt mit Kandidaten, von denen sie auf dem klassischen Weg

wahrscheinlich nie etwas gehört hätten.

Pool aktiv suchender Kandidaten

Kern des softgarden Talent Network ist ein Pool aktiv suchender

Talente. Kandidaten, die für ein Unternehmen B-Kandidaten sind,

können für andere A-Kandidaten sein. Daher laden Unternehmen ihre

abgelehnten Bewerber ein, Teil des softgarden Talent Networks zu

werden. Arbeitgeber, die softgarden nutzen, profitieren auf diese

Weise von der Kandidatenreichweite anderer Unternehmen.

Tool fürs Active Sourcing

Bewerber können nach der Einladung ihre Daten bei softgarden

hinterlegen, in der Jobbörse von softgarden suchen und sich aktiv

bewerben. Sie können ihre Daten aber auch für die Suche von

Arbeitgebern freigeben, die so die Kandidatenprofile im Rahmen von

Active Sourcing finden können. Ein Matching-Algorithmus von

softgarden bringt passende Kandidaten und Stellen zueinander.

Position im Online-Marketing besetzt

Patrick Wintter, Leiter Marketing & Sales bei der ESO Group, ist

einer derjenigen, die mit dem für alle softgarden-Kunden verfügbaren

softgarden Talent Network arbeiten. Für eine in Hamburg ansässige

Hochschule des Bildungskonzerns musste Wintter im März 2017 eine

Position im Online-Marketing Management besetzen. „Für die Stelle war

eine gewisse Berufserfahrung notwendig. Gute Online-Marketing

Spezialisten mit Erfahrung sind schwer zu finden“, berichtet Wintter.

Über eine Profilsuche im softgarden Talent Network wurde Wintter auf

eine passende Kandidatin aufmerksam. Zwei Wochen später trat die

30-Jährige ihre Stelle an. „Wenn Recruiting immer so einfach wäre,

wäre das genial“, sagt Wintter.

Firmen werden auf Kandidaten aufmerksam

Die Online-Marketing Managerin, die zuvor in London bei einem

amerikanischen Feuerzeughersteller als Digital Coordinator gearbeitet

hatte, begann Anfang 2017, sich nach Positionen in Deutschland

umzusehen. Immer wieder fiel ihr auf, dass Arbeitgeber softgarden

nutzen. Sie registrierte sich deshalb im softgarden Talent Network

und hielt ihr Profil aktuell, eigentlich um auf Ausschreibungen

schneller reagieren zu können. „Dass ich dann selbst von meinem

jetzigen Arbeitgeber angeschrieben wurde, ohne mich zu bewerben, hat

mich echt überrascht“, berichtet sie: „Ich wollte unbedingt zu einer

Hochschule und es ist immer schön, wenn Firmen auf einen aufmerksam

werden.“

Über softgarden e-recruiting GmbH

softgarden ist eine innovative Recruitinglösung, die den hohen

Ansprüchen von Bewerbern in der digitalen Welt gerecht wird. Schon

über 400 renommierte Unternehmen sämtlicher Branchen verbessern mit

softgarden ihre Performance im Recruiting. Das Unternehmen stellt

einzigartige Funktionen bereit – wie die Feedbacksolution, eine

mobile Recruiting-App für Hiring Manager oder das softgarden Talent

Network. Mit Hilfe der Feedbacksolution generieren Unternehmen

automatisch Feedback von Bewerbern sowie Mitarbeitern, verbessern

damit kontinuierlich ihre eigenen Angebote, machen ihre Qualität als

Arbeitgeber sichtbar und stärken so ihr Employer Branding. Die

Recruiting-App bezieht Führungskräfte besser ins Recruitingverfahren

ein und beschleunigt dadurch Bewerbungsprozesse um bis zu 40 %. Mit

dem softgarden Talent Network verfügen Arbeitgeber über einen aktiven

Pool qualifizierter Kandidaten, den sie für das Active Sourcing

nutzen können. www.softgarden.de

