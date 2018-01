Wenn Hass in Hilfe verwandelt wird / „Hass Hilft“ spendet mehr als 33.500 Euro an „Aktion Deutschland Hilft“ für die weltweite Flüchtlingshilfe

Seit Herbst 2015 verwandelt die unfreiwillige

Online-Spendenaktion „Hass Hilft“ menschenverachtende Beiträge im

Internet in Spenden. Somit sind bereits 61.767 Euro an Spenden

zusammengekommen. Jeder zweite Euro geht an „Aktion Deutschland

Hilft“. Die Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ sind

weltweit in Flüchtlingscamps aktiv und unterstützen Menschen mit

lebensnotwendigen Hilfsgütern.

Mit humorvollen und intelligenten Kommentaren auf die

fremdenfeindlichen Beiträge zeigt die Spendenaktion „Hass Hilft“ auf,

wie man mit dem täglichen Hass im Internet umgehen kann. Mit

bereitgestellten „Hass Hilft“-Posts antworten Partner der Initiative

auf die hasserfüllten Beiträge, wodurch diese gezählt und

unfreiwillig in eine Ein-Euro-Spende umgewandelt werden. Die

Spendenmittel stellen Unternehmen und Privatpersonen zur Verfügung.

Fabian Wichmann vom „Zentrum Demokratische Kultur (ZDK)“ betont:

„Es freut uns sehr, dass wir zusammen mit unseren großartigen

Partnern eine Antwort gegen den täglichen Hass im Netz setzen können.

Wir wollen Nutzer dazu anregen, darüber nachzudenken, wie im Netz

diskutiert wird.“ Wichmann hofft, dass sich auch weiterhin

Unternehmen und Privatpersonen beteiligen. „Die Aktion kann von jedem

finanziell unterstützt werden.“, so Wichmann weiter.

Mit Hass gegen Hilfe und Helfer hat auch das Bündnis deutscher

Hilfsorganisationen Erfahrung. „Wir erleben nahezu täglich

verunglimpfende Äußerungen gegen humanitäre Hilfe in unseren sozialen

Netzwerken“, sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von

„Aktion Deutschland Hilft“. „Auch wir tolerieren solche herabsetzende

und menschenverachtende Kommentare nicht und begrüßen daher sehr,

dass sich durch die Aktion –Hass Hilft– engagierte Menschen

zusammenschließen können, um gegen diese fremdenfeindliche Netzkultur

anzukämpfen und in gemeinnützige Hilfe umzuwandeln.“

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

