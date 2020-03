Der Konsum von Alkohol ist gesellschaftlich anerkannt

Derzeit wird bei ungefähr zwei Millionen Menschen in Deutschland der Alkoholkonsum als erhöht und problematisch eingestuft. 1,4 Millionen Menschen sind sogar durch regelmäßiges Trinken abhängig.

Wie wirkt sich der Alkoholkonsum auf den Körper aus?

Die Wirkung alkoholischer Getränke ist individuell sehr verschieden. Entscheidend ist nicht die Menge, die getrunken wird, sondern der Alkoholgehalt. Auch die Person selbst hat einen großen Einfluss auf die Auswirkungen des Alkoholkonsums. Männer bauen Alkohol schneller ab als Frauen. Große, schwere Personen vertragen mehr als kleine Menschen. Kinder und Jugendliche reagieren besonders empfindlich auf den Konsum von alkoholischen Getränken.

Die Aufnahme des Alkohols erfolgt über die Schleimhäute von Mund und Magen. Von dort erreicht er mit dem Blut die anderen Organe des Körpers. Grundsätzlich ist eine Stunde nach dem Trinken die größte Alkoholkonzentration im Blut messbar. Befindet sich im Magen keine Nahrung, kann sich diese Zeitspanne auf 30 Minuten verkürzen. In der Leber erfolgt ein Abbau des Alkoholgehalts um 0,1 Promille pro Stunde.

Durch den Alkoholkonsum werden sowohl das Verhalten als auch die Wahrnehmung verändert. Die Verarbeitung von neurologischen Signalen wird durch eine Beeinflussung des Botenstoffwechsels verringert. Die Fähigkeit, sich zu konzentrieren und zu reagieren, nimmt ab. Durch den Entzug von Wasser kommt es zu Müdigkeit, Verwirrtheit und Orientierungslosigkeit.

Ab zwei Promille fühlt sich der Körper wie betäubt an, ab drei tritt eine Bewusstlosigkeit ein, die Körpertemperatur ist erniedrigt.

Kann der Körper die aufgenommenen Alkoholmengen nicht mehr in der Leber verarbeiten, liegt eine Alkoholvergiftung vor. Diese beginnt mit Problemen bei der Atmung und Erbrechen. Ohne Behandlung fällt die Person in ein lebensbedrohliches Koma.

Welche Veränderungen treten im Körper durch regelmäßigen, übermäßigen Alkoholkonsum auf?

Bei Ethanol handelt es sich um ein Zellgift, das in der Leber in die einzelnen Bestandteile zerlegt wird. Bei dem Abbau entsteht Acetaldehyd, das krebserregend wirkt. Zusätzlich wird die Produktion von Fettsäuren gesteigert. Diese werden in der Leber gespeichert und lösen eine Verfettung der Leber aus. Fasern aus Bindegewebe ersetzen die zerstörten Leberzellen und bilden Knötchen. Die Entgiftungsfunktion der Leber wird durch die Leberzirrhose stark eingeschränkt. Durch die Zerstörung der Nervenzellen im Gehirn verringert sich das Hirnvolumen. Gedächtnisprobleme und Depressionen treten auf. Die Koordination der Bewegungen ist nicht mehr möglich.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Der Genuss alkoholischer Getränke beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit und damit die Fahrtauglichkeit. Deshalb werden vom Gesetzgeber Grenzwerte festgelegt, die beim Lenken eines Kraftfahrzeuges nicht überschritten werden dürfen. In Österreich und Deutschland liegt diese Grenze bei 0,5 Promille. Wird die Grenze überschritten, entzieht die Behörde den Führerschein. Bei mehrmaligen Verstößen oder der Verursachung eines Unfalls, wird eine MPU, eine medizinisch psychologische Untersuchung, angeordnet. Damit eine gute Vorbereitung auf die Prüfung möglich ist, werden von diversen Anbietern Gruppensitzungen oder Einzelsitzungen angeboten. In diesen Seminaren wird Wissensvermittlung kombiniert mit der individuellen Aufarbeitung des Themas. Die Fragenkataloge werden besprochen, um den betroffenen Personen ihr Problem bewusst zu machen. Besonders auf den Missbrauch von Alkohol deuten zwei Fragen hin:

1. Wie oft trinken Sie bei einer Gelegenheit sechs oder mehr alkoholische Getränke?

2.Wie oft trinken Sie sechs Gläser oder mehr?

Um das Ergebnis noch genauer zu verifizieren, kann noch folgende Frage gestellt werden:

Trinken Sie am Morgen alkoholische Getränke, um Ihre Nerven zu beruhigen?

Diese Fragen reichen laut einer Studie der University of Leicester aus, um Alkoholmissbrauch mit einer Genauigkeit von 87 % zu erkennen.

Um den Führerschein wiederzuerlangen, ist es wichtig, sich dem Problem zu stellen und die MPU positiv zu absolvieren. Hilfreich dafür ist, die einzelnen Anbieter für Prüfungsvorbereitungen und Lösungswege genau zu vergleichen.

Damit Betroffene gut auf die MPU wegen Alkohol vorbereitet werden, gibt es verschiedene Anbieter, die Einzel- und Gruppensitzungen anbieten. Ein Anbieter, der die MPU Vorbereitung anbietet, ist MPU Wolff. MPU Wolff hat sich auf Einzelsitzungen für betroffene Klienten spezialisiert. “Oftmals werden solche Vorbereitungen als Seminar verkauft, also als eine reine Wissensvermittlung angeboten. Hier kommt allerdings der einzelne mit seiner individuellen Thematik und dessen Aufarbeitung viel zu kurz. Ich persönlich halte nicht wirklich viel davon”, sagt Thomas Wolff, Gründer von MPU Wolff. “Einzelsitzungen machen in unseren Augen mehr Sinn, da wir uns wirklich komplett auf den Kandidaten einstellen können. Wir bieten unseren Kunden auch die Möglichkeit, dass wir die MPU Vorbereitung bei den Kunden vor Ort stattfinden lassen. So brauch niemand die lange Anfahrt zu den Standorten auf sich nehmen und hat möglicherweise noch mit problematischen Zeiten bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu kämpfen”, so Thomas Wolff weiter.

