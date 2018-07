„Der perfekte Draht—- zu Mitarbeitern und Kollegen – Empathie und Durchsetzungsstärke

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Führung, Mitarbeitergespräche, durchsetzungsstarke Kommunikation und Führungssituationen

> Durch zielgerichtete Mitarbeitergespräche Motivation und Leistungsniveau steigern

> Feedbackgespräche und Leistungskontrolle als Führungsinstrument richtig einsetzen

> Souveränes Auftreten durch richtige Argumentation und Entscheidungsstärke

> Herausforderungen in der Führung selbstbewusst annehmen

Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

23.08.2018 Frankfurt

24.10.2018 Leipzig

12.12.2018 Berlin

Ihr Nutzen:

> Erfolgreich Führen mit Mitarbeitergesprächen und Zielvereinbarungen

> Souveränität durch professionelle Kommunikation und Argumentation

> Richtig Kommunizieren in anspruchsvollen Führungssituationen

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Führungstool: Zielvereinbarungsgespräche effektiv führen

+ S&P Test „Wie ist Ihr Delegationsverhalten?“

+ S&P-Test: Eigene Kommunikationsstärken einschätzen

+ S&P Leitfaden: Erfolgreich Verhandeln in schwierigen Situationen

+ S&P Checkliste Erfolgreiche Mitarbeiterauswahl nach dem DISG-Konzept

+ S&P Leitfaden „Konflikte erkennen und auflösen—-

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.

