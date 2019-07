Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA hat begonnen

Die globalen, politischen Entwicklungen halten die Welt in Atem. Während der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter voranschreitet und die Konflikte mit dem Iran zunehmen, hat in den USA der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr begonnen. Wie stehen die Chancen für Donald Trump, auch im nächsten Jahr als Präsident wiedergewählt zu werden? Wie wirken sich die Entwicklungen auf das internationale Wirtschaftsklima aus? Die USA-Experten der Redneragentur CSA bieten spannende Einblicke in das aktuelle politische Geschehen:

Die Wirtschafts- und Finanzexpertin Sandra Navidi ist einem breiten Publikum als gefragte Interview-Partnerin und Kommentatorin des Nachrichtensenders n-tv bekannt. Vor Gründung ihrer eigenen Firma arbeitete Navidi für den Star-Ökonom Nouriel Roubini in dessen Firma Roubini Global Economics. Sandra Navidi ist Autorin des preisgekrönten Bestsellers „Super-hubs: Wie die Finanzelite und ihre Netzwerke die Welt regieren“, und Co-Autorin der preisgekrönten n-tv Dokumentar-Serie „Wie tickt Amerika“.

Dr. Christoph von Marschall ist Diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Berliner „Tagesspiegel“. Von 2005 bis 2013 und von 2016 bis 2018 berichtete Dr. von Marschall aus den USA. Er ist der einzige deutsche Zeitungskorrespondent mit Zugangspass zum Weißen Haus sowohl unter Barack Obama als auch unter Donald Trump.