Der Tagesspiegel: Antisemitismus-Beauftragter Klein bekommt doch ein Team

Im Streit um die personelle Ausstattung des neuen

Antisemitismus-Beauftragten gibt die Bundesregierung nach. Das

Bundesfinanzministerium hat in einer Vorlage für die

Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses an diesem Mittwoch

vorgeschlagen, dass Felix Klein elf Mitarbeiter bekommen soll. Das

entsprechende Dokument liegt dem „Tagesspiegel“ (Dienstag-Ausgabe,

online) vor. Kleins Posten – offiziell heißt er „Beauftragter der

Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und Kampf gegen

Antisemitismus“ – ist angesiedelt im Heimatministerium von CSU-Chef

Horst Seehofer, seit seinem Amtsantritt Anfang Mai hatte er über

Wochen nur eine Sekretärin. Zwei weitere Mitarbeiter waren ihm in

Aussicht gestellt worden. Erst am Montag hatte sich der Vorsitzende

des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat sich

für eine bessere personelle Ausstattung von Felix Klein

ausgesprochen, der neuer Beauftragter der Bundesregierung für

jüdisches Leben und Kampf gegen Antisemitismus ist. Klein hat bisher

auf seinem Posten im von Horst Seehofer (CSU) geführten

Bundesinnenministerium nur eine Sekretärin, zunächst waren ihm

darüber hinaus nur ein Referent und ein Sachbearbeiter in Aussicht

gestellt worden.

