Der Tagesspiegel: Bruder der vermissten Sophia erhält weiter Hassmails: „Hoffentlich wirst du auch noch weggemessert“

Angehörige und Freunde der vermissten Studentin

Sophia aus Bayern erhalten nach wie vor Hassmails und Morddrohungen.

Der Bruder der 28-Jährigen, Andreas Lösche, sagte dem Berliner

„Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe), „es gehen E-Mails und Nachrichten

über diverse Kanäle ein, selbst per Post kam schon etwas. Gezählt

haben wir die nie, dazu sind es einfach zu viele.“ Es gebe viel

positiven Zuspruch und ehrliches Mitgefühl, aber auch Hassmails. Die

seien in der Regel fremdenfeindlich, sagte Lösche. Beschimpfungen

reichten von „Judensau“ bis zur Feststellung, „sie (Sophia) hat

nichts besseres verdient“. In anderen Schreiben heiße es,

„hoffentlich wirst du auch noch weggemessert“, „euch vermisst eh

keiner, euch scheiss zecken“, oder „Eine Frage noch: Findet eine

Beerdigung statt und geht da der Hut um für eine

Schlepperhilfeorganisation wie Sea Watch? Würde gern eine Haftmine

spenden“. Lösche sagte, er sammele die Post jetzt und gebe sie an die

Staatsanwaltschaft weiter.

https://www.tagesspiegel.de/weltspiegel/hassmails-an-bruder-von-tr

amperin-sophia-hoffentlich-wirst-du-auch-noch-weggemessert/22736530.h

tml

