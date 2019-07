Der Tagesspiegel: Ex-SPD-Chef Schulz fädelte Timmermans-Kompromiss mit ein

Der frühere Präsident des Europaparlaments, Martin

Schulz (SPD), hat eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung des

Kompromissvorschlags zur Besetzung der EU-Spitzenposten gespielt. Wie

der „Tagesspiegel“ (Dienstagaugabe) aus SPD-Kreisen erfuhr, war

Schulz erbost über die geplante Aufgabe des

Spitzenkandidatenprinzips, nach dem nur jemand Chef der EU-Kommission

werden kann, der zuvor bei der Europawahl als Spitzenkandidat

angetreten ist. Da der CSU-Politiker Manfred Weber wegen massiver

Vorbehalte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nicht

durchsetzbar war, kontaktierte Schulz Portugals Premier António

Costa, darüber berichtete als erstes das Portal „Politico“. Dieser

wiederum verabredete mit anderen sozialdemokratischen Regierungschefs

wie Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, dass das

Spitzenkandidatenprinzip ohne Wenn und Aber zu gelten habe – so kam

als Kompromisskandidat der niederländische Sozialdemokrat Frans

Timmermans immer stärker ins Spiel. Schulz wohnt nur acht Kilometer

Luftlinie von Timmermans entfernt und nutzte seine nach wie vor sehr

guten Kontakte in Europa, um für die Idee, den Zweitplatzierten der

Europawahl zum Kommissionspräsidenten zu machen, zu werben. Und

Schulz konfrontierte Merkel am vergangenen Mittwoch in der

Regierungsbefragung des Bundestags mit einem Satz, den sie beim

vorangegangenen EU-Gipfel gesagt haben solle: „Wenn Weber raus ist,

dann sind alle raus.“ Das hätte die Aufgabe des

Spitzenkandidatenprinzips bedeutet – und einen schweren

institutionellen Konflikt mit dem Europaparlament heraufbeschworen,

das es strikt ablehnt, dass die Staats- und Regierungschefs einfach

nach der Wahl eigene Kandidaten aus dem Hut zaubern und das Parlament

vor vollendete Tatsachen stellen. Merkel antworte sehr länglich, ohne

sich zunächst klar zu dem Prinzip zu bekennen.

https://www.tagesspiegel.de/politik/verhandlungen-ueber-die-juncke

r-nachfolge-ex-spd-chef-schulz-brachte-timmermans-zurueck-ins-spiel/2

4512650.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell