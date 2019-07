neues deutschland: Berliner LINKE-Politikerin Gaby Gottwald: Hochhäuser sind keine Lösung für Mangel an preiswerten Wohnungen

»Wer in Hochhäusern die Lösung für den Mangel an

preiswerten Wohnungen sieht, kann nicht rechnen«, sagte Gaby

Gottwald, Wohnungspolitikerin der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus,

der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues deutschland«

(Dienstagausgabe). »Hohe Wohntürme in bester Lage werden für

Spitzenverdiener gebaut oder für den internationalen Jetset«,

erklärte Gottwald. Sie bezog sich damit auf eine noch

unveröffentlichte Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

auf eine Schriftliche Anfrage von ihr. »Die Herstellungskosten von

Hochhäusern sind in aller Regel höher als bei Häusern unterhalb der

Hochhausgrenze und sie steigen mit der Gebäudehöhe, weil die

Brandschutzanforderungen zunehmen und die Planungs- und

Entwicklungskosten aufgrund komplexer und oft langwieriger

Genehmigungsprozesse relativ hoch sind«, zitiert die

Stadtentwicklungsverwaltung in ihrer Antwort aus dem von ihr

beauftragten Gutachten »Immobilienwirtschaftliche Voraussetzungen,

Folgen und Steuerungsmöglichkeiten von Hochhausneubauten in Berlin«,

das im Rahmen der Erarbeitung des Hochhausleitbilds für die

Hauptstadt entstanden ist.

Die Gutachter nennen weitere Kosten- und Bauzeitrisiken für die

Errichtung von Wolkenkratzern. So habe man es unter anderem mit

»einer begrenzten Zahl von Baufirmen, die in der Lage sind,

Hochhäuser als Generalunternehmer zu bauen« zu tun, Bauarbeiter

benötigten länger zum Arbeitsort, die längere Bauzeit bedinge eine

höhere Anfälligkeit für Störungen, so einige der Knackpunkte.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell