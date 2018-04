Der Tagesspiegel: SPD-Vize Stegner: Skeptisch, ob Syrien-Konflikt mit Militär zu lösen ist

In der Spitze der SPD gibt es Zweifel an den

Luftangriffen der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf Ziele in

Syrien. „Ich bin sehr skeptisch, ob sich dieser Konflikt mit

militärischen Mitteln lösen lässt, erst recht, wenn der Militärschlag

von Präsident Donald Trump per Twitter angekündigt wurde“, sagte der

stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner dem in Berlin

erscheinenden „Tagesspiegel am Sonntag“. Zugleich betonte Stegner,

der Einsatz von C-Waffen sei „ein abscheuliches Verbrechen“. Es sei

„auch nicht das überzeugendste aller Argumente“, wenn die britische

Premierministerin Theresa May die Angriffe als alternativlos

bezeichne. May hatte erklärt, es habe „keine gangbare Alternative zum

Einsatz der Streitkräfte“ gegeben, um das syrische Regime

abzuschrecken.

