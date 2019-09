Der Tagesspiegel: Tagesspiegel exklusiv: Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt: “Der Auftritt der Kanzlerin vor den Vereinten Nationen wird zur Blamage für unser Land werden”

Deutschland droht nach Ansicht der Grünen beim

UN-Klimagipfel in New York eine Blamage. “Der Auftritt der Kanzlerin

vor den Vereinten Nationen wird zur Blamage für unser Land werden”,

sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im Interview mit

dem “Tagesspiegel am Sonntag”. Die Bundesregierung könne nicht

glaubwürdig nachweisen, dass mit diesen Maßnahmen die Klimaziele 2030

erreichbar seien.

Online unter: https://www.tagesspiegel.de/politik/interview-mit-ka

trin-goering-eckardt-die-koalition-hat-beim-klimaschutz-versagt/25041

174.html

