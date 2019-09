BERLINER MORGENPOST: Berliner senden ein Signal – Kommentar von Jessica Hanack

Nur meckern, aber nichts dagegen machen – Tausende

Berliner haben in den vergangenen Tagen bewiesen, dass es auch anders

geht. Statt nur den Dreck in der Stadt zu beklagen, haben sie selbst

angepackt, haben Aktionen in Parks, auf Plätzen und an Gewässern

organisiert, um Müll zu sammeln.

Die Menschen haben Verantwortung übernommen, statt schlicht zu

sagen: Aufräumen, das ist Aufgabe der Berliner Stadtreinigung. Das

ist gut so. Denn wer für den Müll verantwortlich ist, das sind zum

großen Teil die Berliner selbst. Und nur weil es Menschen gibt, die

sich beruflich um die Sauberkeit in der Stadt kümmern, gibt das

anderen nicht das Recht, ihre Zigaretten, Plastikverpackungen und

Flaschen achtlos in die Umwelt zu werfen.

Der “World Cleanup Day” war, nur einen Tag nach dem großen

Klimastreik, direkt die nächste weltweite Aktion, bei der sich

Menschen in mehr als 150 Ländern für ein gemeinsames Anliegen

eingesetzt haben. Mehr noch, sie haben nicht nur dafür demonstriert,

sondern Umweltschutz konkret umgesetzt. Auch wenn der nachhaltige

Effekt der Putzaktionen gering sein mag, ist es trotzdem ein Zeichen.

Dass Berlin in Deutschland vorangegangen ist, dass es in der

Hauptstadt die meisten Aktionen gab, ist das richtige Signal. Sicher

ist es hier einfach, sich einzureden, dass es schon ein anderer der

3,6 Millionen Einwohner richten wird. Aber bürgerschaftliches

Engagement ist in einer Metropole so wichtig wie in einem Dorf. Dass

dieses Bewusstsein in Berlin existiert, haben die Menschen bewiesen.

