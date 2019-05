Der Tagesspiegel: US-Außenminister holt Besuch nach: Pompeo kommt am 31. Mai nach Berlin

US-Außenminister Mike Pompeo wird seinen ersten

Besuch in Berlin am 31. Mai nachholen. Das kündigte der deutsche

Außenminister Heiko Maas (SPD) in einer Sitzung des Auswärtigen

Ausschusses des Bundestages am Mittwoch an, wie Teilnehmer der

Sitzung dem „Tagesspiegel“ bestätigten. Pompeo hatte wegen der

Irankrise vor neun Tagen seine lange geplanten Begegnungen mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Maas kurzfristig abgesagt und

war stattdessen nach Bagdad geflogen. Es wäre sein erster

Deutschland-Besuch gewesen. Von deutschen Außenpolitikern und

Kommentatoren war die kurzfristige Verschiebung auch als Indiz für

das deutlich verschlechterte Verhältnis zwischen Washington und

Berlin gedeutet worden. Die US-Botschaft in Berlin wollte den Termin

nicht bestätigen. Auch eine Sprecherin der Bundesregierung erklärte

auf Anfrage lediglich, über Termine der Kanzlerin erteile man „zum

gegebenen Zeitpunkt Auskunft“. Maas war zuletzt am Montag in Brüssel

mit Pompeo zu einem bilateralen Gespräch zusammengetroffen. Dabei

machte er seinem Gesprächspartner nach eigenen Angaben klar, „dass

wir nicht wollen, dass es zu einer militärischen Eskalation kommt“.

Der US-Außenminister beriet dort zusammen mit den EU-Außenministern

über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie das Atomprogramm des

Iran.

https://www.tagesspiegel.de/politik/us-aussenminister-holt-termin-

nach-pompeo-kommt-am-31-mai-nach-berlin/24349262.html

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell