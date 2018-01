Neue Westfälische (Bielefeld): Studie belegt Anstieg von Gewalttaten durch Flüchtlinge Unbequeme Wahrheiten Matthias Bungeroth

Endlich ist in die bislang oft von diffusen

Argumentationslinien der Marke „die gefühlte Kriminalität ist durch

den Zustrom von Flüchtlingen gestiegen“ Struktur gekommen. Die

Studie, die unter der Leitung des Kriminalwissenschaftlers Christian

Pfeiffer Daten aus den Jahren 2014 bis 2016 in Niedersachsen

untersucht und ausgewertet hat, schreckt nicht davor zurück,

unbequeme Wahrheiten auf den Punkt zu bringen. Die zentrale Botschaft

lautet: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Zuzug von

Flüchtlingen nach Deutschland und der Zunahme von Gewalttaten im

Land. Mehr noch: Das Plus von 10,4 Prozent bei den Gewaltdelikten im

genannten Zeitraum gehe zu 92,1 Prozent auf das Konto von Migranten,

so die Zahlen der Wissenschaftler. Diese lassen die Öffentlichkeit

mit den nackten Zahlen nicht allein. Es werden Hintergründe dieser

Entwicklung aufgearbeitet, die bei den Sondierungsgesprächen zur

Bildung einer neuen Bundesregierung in Berlin ihren Nachhall finden

sollten. Insofern konnte es keinen günstigeren Zeitpunkt zur

Veröffentlichung der Studie geben. Wie nicht anders zu erwarten, gibt

es gleich mehrere Lösungsansätze, die die Wissenschaftler der Politik

vorschlagen, um die Zahl der Gewaltdelikte wieder zu senken, die auf

Dauer nicht weiter einen solchen Verlauf nehmen darf. Der Ansatz der

Prävention ist der noch am wenigsten überraschende und dennoch nicht

zu unterschätzen. Nichts ist schlimmer, als wenn eingewanderte

Jugendliche in einem fremden Land ohne Sprachkenntnisse leben müssen

und niemanden haben, der sie betreut und in Sportangebote sowie

Praktika vermittelt. Tage, Wochen und Monate ohne Struktur und Inhalt

steigern das Risiko, auf die schiefe Bahn zu kommen. Von integrativen

Ansätzen ist hier nicht mehr die Rede. In ihrer Tragweite

überraschender sind jedoch die Aussagen der Studie zur Bedeutung des

Familiennachzugs für die Eindämmung von Gewaltdelikten gerade bei

jungen, männlichen Flüchtlingen. Aussagen, die sowohl in der Politik

als auch in der Gesellschaft heftig diskutiert werden dürften.

„Frauen zivilisieren die Männer“, ist die klare Botschaft der

Gutachter. Auch freiwillige Rückkehrprogramme für Menschen ohne

Bleibeperspektive gehören zum Maßnahmenkatalog, den die

Wissenschaftler vorschlagen. Sie haben mit ihrer Studie die Debatte

um Gewalt versachlicht. Was fehlt, ist eine handlungsfähige

Regierung, die sich daran macht, den Katalog ebenso sachlich zu

diskutieren und abzuarbeiten.

