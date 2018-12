Der Tagesspiegel: Vorwürfe gegen Elitetruppe der Bundeswehr: Verteidigungspolitiker fordern Aufklärung

Berlin – Derzeit ermitteln Staatsanwaltschaften in

insgesamt sechs Verfahren gegen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte

der Bundeswehr (KSK) unter anderem wegen Landfriedensbruch und

Vergewaltigung. Hinzu kommt der Verdacht, Bundeswehrsoldaten,

Polizisten, Richter, Beamte und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes

hätten sich in einem bundesweiten Netzwerk zusammengeschlossen. Der

SPD-Obmann im Ausschuss, Fritz Felgentreu, sieht das mit Besorgnis:

„Wenn wir vom MAD hören, es gebe keine konkreten Anhaltspunkte für

ein rechtes Netzwerk, dann müssen wir das vorerst so zur Kenntnis

nehmen“, sagte Felgentreu dem Berliner „Tagesspiegel“

(Dienstagausgabe). Der verteidigungspolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Henning Otte, sagte: „Klar ist, dass es

für Extremisten oder Straftäter keinen Platz in der Bundeswehr gibt.

Wo sich in Einzelfällen solche Vorkommnisse bestätigen, wird dem

streng entgegengetreten.“ Hier seien die Instanzen der Justiz und die

der Bundeswehr angehalten, für umfassende Aufklärung zu sorgen.

https://www.tagesspiegel.de/politik/verteidigungspolitiker-fordern

-aufklaerung-rechtes-netzwerk-in-der-bundeswehr/23711644.html

