Deutlich mehr Berufskrankheiten anerkannt / Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 2016“ veröffentlicht (FOTO)

Mit 22.320 Fällen stieg die Zahl der anerkannten Berufskrankheiten

im Jahr 2016 um fast ein Viertel (23,7 %) an. Hingegen sanken die

Anzeigen auf eine Berufskrankheit um 1,9 Prozent. Zwar stieg die Zahl

der Arbeitsunfälle auf knapp 960.000, aufgrund der steigenden

Beschäftigung sank jedoch die Unfallquote pro 1.000 Vollarbeiter

leicht und liegt bei rund 23 Unfällen (23,2; Vorjahr 23,3). Nach

Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(BAuA) fielen 2016 etwa 675 Millionen Erwerbstage durch

Arbeitsunfähigkeit aus. Dies führte zu einem Produktionsausfall

anhand der Lohnkosten von 75 Milliarden Euro. Durch Verlust an

Arbeitsproduktivität gingen der deutschen Volkswirtschaft damit rund

133 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung verloren. Diese und

weitere Ergebnisse enthält der statistische Bericht „Sicherheit und

Gesundheit bei der Arbeit“ (SuGA), den die BAuA jährlich im Auftrag

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erstellt. Als

klassische Indikatoren für die Güte von Sicherheit und Gesundheit bei

der Arbeit führt er die Unfallentwicklung und die Anzahl der

Berufserkrankungen auf.

Im Jahr 2016 war jeder Beschäftigte durchschnittlich 17,2 Tage

arbeitsunfähig. Bei der Berechnung hat sich im Vergleich zu 2015 die

Bezugsgröße verändert. Für die Berechnung der Mitgliederzahlen in der

gesetzlichen Krankenversicherung wurden erstmals Mitgliedsjahre

herangezogen. Ein Mitgliedsjahr bedeutet, dass eine Person zwölf

Monate gesetzlich versichert war. Eine Person, die zum Beispiel durch

Ausbildungsbeginn oder Saisonarbeit lediglich ein halbes Jahr

versichert war, fließt mit einem halben Mitgliedsjahr in die

Berechnungen ein. Aufgrund der Einführung dieser neuen genaueren

Bezugsgröße lassen sich die Zahlen jedoch nicht mit denen des

Vorjahres vergleichen. Insgesamt flossen die Arbeitsunfähigkeitsdaten

von rund 29 Millionen gesetzlich Versicherten in die Berechnungen

ein. Nach wie vor hat die Diagnosegruppe

„Muskel-Skelett-Erkrankungen“ mit knapp einem Viertel (22,8 %) den

größten Anteil an den Ausfalltagen aufgrund von Krankschreibung. Die

Diagnosegruppe „Psychische und Verhaltensstörungen“ folgt mit 16,2

Prozent auf Rang zwei, während „Krankheiten des Atmungssystems“

Ursache für mehr als jeden siebten Ausfalltag (13,5 %) waren.

Die Zahl der Verrentungen aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit

blieb insgesamt stabil. Mit 174.000 Fällen in 2016 gab es lediglich

einen Zuwachs von nur 0,6 Prozent. Dabei nahmen Verrentungen aufgrund

von Muskel-Skelett-Erkrankungen um etwa 1.500 Fälle (+7,2 %) deutlich

zu. Mit 42,8 Prozent bleiben „Psychische und Verhaltensstörungen“ mit

großem Abstand häufigste Ursache für eine vorzeitige Verrentung.

Die anerkannten Berufskrankheiten wuchsen um knapp ein Viertel

(23,7 %) im Vergleich zum Vorjahr auf 22.320 Fälle in 2016 an.

Ursache war die Aufnahme neuer Berufskrankheiten in die Liste der

Berufskrankheiten im Jahr 2015. Allein für die neu aufgenommene BK

5103 Hautkrebs durch UV-Strahlung gab es fast 3.000 neue

Anerkennungen und 138 Rentenfälle. Dagegen sank die Zahl der

Verdachtsanzeigen auf Berufskrankheit um rund 2 Prozent auf etwa

80.000.

An den Folgen einer Berufskrankheit starben im Berichtsjahr 2.576

Menschen. Rund zwei Drittel dieser Todesfälle gehen auf den Umgang

mit asbesthaltigem Material zurück. Insgesamt 873 Personen

verunglückten 2016 bei der Arbeit oder auf dem Weg dorthin tödlich.

Das waren rund 9 Prozent weniger als 2015. Während die Zahl der

meldepflichtigen Arbeitsunfälle um etwa 15.000 auf fast 960.000

anstieg, sank die Unfallquote je 1.000 Vollarbeiter leicht von 23,3

in 2015 auf 23,2 in 2016. Die meldepflichtigen Wegeunfälle

verzeichnen einen leichten Anstieg, wobei die Unfallquote je 1.000

Versicherungsverhältnisse mit 3,7 fast stabil ist.

Im seinem Schwerpunkt geht der SuGA 2016 vertiefend auf die

Leiharbeit ein. Dabei beleuchtet er die Arbeitsbedingungen und den

Gesundheitszustand von Beschäftigten in Leiharbeit. Darüber hinaus

stellt er verschiedene Instrumente vor, mit denen sich Leiharbeit in

Verleih- und Entleihunternehmen sicher und gesund gestalten lässt.

Kurzberichte über die Aktivitäten verschiedener Arbeitsschutzakteure

wie der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA), den

Arbeitsschutzbehörden der Länder, den Trägern der gesetzlichen

Unfallversicherung (UVT) sowie der Initiative Neue Qualität der

Arbeit (INQA) und ein Überblick über das Unfallgeschehen bei Schülern

runden den Bericht ab.

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 2016.

Unfallverhütungsbericht Arbeit; 1. Auflage; Dortmund; Bundesanstalt

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2017; ISBN: 978-3-88261-241-7,

198 Seiten, DOI: 10.21934/baua:bericht20171211. Eine Version im

PDF-Format zum Herunterladen gibt es im Internetangebot der BAuA

unter www.baua.de/publikationen.

Direkter Link: www.baua.de/dok/8732292

Weitere Informationen unter www.baua.de/suga.

