Deutsche Heimatvertriebene – Sozio-politisches Buch beschäftigt sich mit dem Begriff Heimat

Immer mehr deutsche Heimatvertriebene und Rußlanddeutsche ziehen nach Deutschland (zurück), um dort ihr altes Leben wieder aufzugreifen oder ein vollkommen neues Kapitel in ihrem Leben zu beginnen. Doch wie beurteilen sie ihr Leben und Ankommen in der Bundesrepublik Deutschland? Fühlen sie sich fremd und unverstanden, oder wird Deutschland schnell zu einer angenehmen Heimat? Es gibt rund um diese Bevölkerungsgruppe jede Menge Fragen. Der Soziologe Dr. Frank Wolfram Wagner beantwortet diese in seinem Buch „Deutsche Heimatvertriebene“.

Das gesellschaftskritische Buch „Deutsche Heimatvertriebene“ von Frank Wolfram Wagner versucht etwa die Frage, warum so viele Russlanddeutsche die Alternative für Deutschland (AfD) wählen, zu beantworten. Er schildert, welche Bedeutung die Heimkehr der Russlanddeutschen nach Deutschland für die deutschen Communities in Europa und Eurasien hat, und gibt interessierten Leser aufschlussreiche Einblicke in ein faszinierendes und aktuelles Thema, das alle Deutschen betrifft.

„Deutsche Heimatvertriebene" von Frank Wolfram Wagner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-5350-2 zu bestellen.

