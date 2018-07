Deutsche Richter erlauben Raelisten Swastikas zu zeigen. Shakiras Entschuldigung war nicht nötig!

das eine Swastika (im politischen Bereich als Hakenkreuz bekannt) enthält – nicht als verfassungswidrig aufzufassen ist, und dass es deshalb Raelisten erlaubt sei, weiterhin ihr Plakat zu zeigen, auf dem sie mehrere antike religiöse Swastikas zeigen, um über die Ursprünge dieses uralten Symbols aufzuklären“, sagte Marcel Hoffmann, das Oberhaupt der Rael-Bewegung in Deutschland.

Drei Richter hatten über die Revision zu entscheiden, zwei Richter am Oberlandesgericht und ein Richter am Landgericht, und alle kamen zu dem Schluss, dass „nach der (…) festgestellten Art der Verwendung ein bereits auf den ersten Blick erkennbarer Zusammenhang mit der religiösen Botschaft der Bewegung [besteht], so dass der Gesamtaussageinhalt (…) keine Assoziationen zu den Ideen und Zielen des Nationalsozialismus weckt und keine Werbewirkung für diese beinhaltet. Insoweit sieht der Senat auch keine Gefahr, dass das Gesamtplakat in der (…) Art seiner Verwendung [d.h. mit allen antiken Swastikas) für neonazistische Zielsetzungen missbraucht werden und es einer Wiederbelebung des Nationalsozialismus (…) Vorschub leisten könnte.“

Hoffmann zufolge stellen die Aussagen dieses Gerichtsverfahrens einen wichtigen Erfolg für die Raelisten weltweit dar, die jahrelang verteufelt wurden, weil sie ihr ursprüngliches Symbol tragen, das einen Davidstern darstellt, der mit einer Swastika verwoben ist.

„Es ist auch ein großer Schritt für die Proswastika-Bewegung, der Mitglieder aus vielen Religionen angehören, für die die Swastika ein Symbol des Wohlbefindens und des Glücks ist, und die in den meisten Tempeln in Japan und anderen Ländern in Asien abgebildet ist, fügte er hinzu.

Upendra Singh, Sprecher der Proswastika-Vereinigung und raelistischer Guide, erklärte, dass verschiedene Stämme des amerikanischen Kontinents, wie z.B. die Hopis dieses Zeichen ebenfalls benutzt haben. „Sogar Shakira hat eine Prä-Kolumbianische Ausgestaltung davon während ihrer jüngsten Tournee benutzt und wurde scharf von deutschen Fans kritisiert, weil sie angeblich für ein Nazi-Symbol warb, während sie doch nur ein schönes ursprüngliches Symbol des amerikanischen Kontinents zeigte. Sie hätte sich nicht dafür entschuldigen müssen, dass sie die Schönheit ihrer Kultur zur Schau gestellt hat“, erklärte er.

Es ist mehr als höchste Zeit, dieses Symbol des Friedens und des Wohlbefindens voll zu rehabilitieren, ein Symbol, das vor dem National-Sozialismus existiert hat und von den Nazis einige wenige Jahre lang missbraucht wurde. Man kann es auf allen Kontinenten finden und es wurde seit Jahrtausende mit Schönheit und Frieden in Verbindung gebracht.

Die Raelisten beschreiben die Swastika als ein Symbol, das die Unendlichkeit in der Zeit darstellt, wie dies von den Elohim – den außerirdischen Wissenschaftlern erklärt wird, die uns in ihrem Ebenbild erschaffen haben, und die mit ihr, als Teil ihres Erbes, alle großen Religionen ins Leben gerufen haben.