Deutschland ist Vorreiter bei flexiblen Arbeitsmodellen / Aktuelle Studie untersucht Freiraum am Arbeitsplatz (FOTO)

Selbstbestimmt arbeiten, egal wo man will, egal wann man will –

die Digitalisierung macht–s möglich. Vorausgesetzt, man bekommt als

Angestellter keine Steine in den Weg gelegt. In Deutschland haben 52

% der Arbeitnehmer die Möglichkeit, flexibel zu Arbeiten. Das ist ein

Spitzenwert in Europa, wie die Ergebnisse des aktuellen Randstad

Arbeitsbarometers zeigen.

Die Arbeitswelt wird schneller, vernetzter und vor allem

flexibler. Starre Dienstpläne weichen der Teilzeit oder Gleitzeit,

die Anwesenheitspflicht wird durch das mobile Büro ersetzt.

Arbeitnehmer bekommen so mehr Freiraum bei der Gestaltung ihres

Alltags gewährt. Unternehmen fördern dies, denn sie versprechen sich

dadurch motiviertere und produktivere Mitarbeiter. Auf dem Weg hin zu

modernen Arbeitsmodellen gilt es aber, einige Hürden zu überwinden.

So gibt das Arbeitszeitgesetz strenge Auflagen vor, die noch aus

einer Zeit vor mobilem Arbeiten und Home-Office stammen. Erst

kürzlich forderte der Präsident der Bundesvereinigung der

Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, ein Update des Gesetzes.

Auch wegen dieser Hürden findet der Wandel zu flexiblen Modellen

nicht überall gleich schnell statt. Während in Deutschland etwa jedes

zweite Unternehmen seine Mitarbeitern selbst bestimmen lässt, wo und

wann sie arbeiten, sind die Verhältnisse in anderen Ländern deutlich

strikter. In Frankreich (39 %) sowie Spanien (36 %) setzen weniger

Arbeitgeber auf flexible Arbeitsmöglichkeiten und in Osteuropa halten

besonders viele Unternehmen an traditionellen Modellen fest. So auch

im europäischen Schlusslicht Tschechien. Dort bekommt lediglich jeder

vierte Angestellte (26 %) ein flexibles Arbeitsumfeld von seinem

Arbeitgeber geboten.

Dabei ist der Bedarf durchaus vorhanden. In Deutschland bevorzugen

76 % der Arbeitnehmer flexible Arbeitsmodelle, weil sie sich davon

mehr Work-Life-Balance versprechen. In anderen Regionen wie Spanien

(79 %), Großbritannien (76 %) und Tschechien (70 %) ist die Nachfrage

ähnlich groß. „Freiraum und Selbstbestimmtheit stehen häufig ganz

oben auf der Prioritätenliste von Arbeitnehmern“, so Andreas Bolder,

Director Group Human Resources bei Randstad Deutschland: „Flexible

Arbeitsmodelle können sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitern

nutzen, wenn sie richtig eingesetzt werden. In Deutschland haben

einige Arbeitgeber die Vorteile erkannt und sind auf einem guten Weg.

Trotzdem gibt es auch hierzulande noch eine Lücke zwischen Bedarf und

tatsächlichem Angebot.“

Über die Online-Umfrage

Die dargestellten Ergebnisse stammen aus dem Randstad

Arbeitsbarometer. Die Online-Umfrage wird in 33 Ländern

vierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmer

zwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.

Über Randstad Gruppe Deutschland

Mit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550

Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3

Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führende

Personaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmen

unterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Neben

der klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppe

unter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,

Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinen

passgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischer

Partner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrung

unter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassung

sowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote für

Mitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- und

Führungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. Als

Impulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000

einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der als

Grundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamten

Branche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv und

gehört zur niederländischen Randstad Holding nv: mit einem

Gesamtumsatz von rund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800

Mitarbeitern täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39

Ländern, ist Randstad einer der größten Personaldienstleister

weltweit. Zur deutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen

Randstad Deutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team,

Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH

sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services.

Vorsitzender und Sprecher der Geschäftsführung der Randstad Gruppe

Deutschland ist Richard Jager.

Pressekontakt:

Randstad Deutschland Pressestelle

Petra Timm

Helfmann-Park 8

65760 Eschborn

Fon 0 61 96 / 4 08-17 70

Fax 0 61 96 / 4 08-17 75

E-Mail: presse@randstad.de

www.randstad.de

Weitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen finden

Sie auch im Internet unter www.randstad.de

Original-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell