FOCUS MONEY: CHECK24 hat die beste App unter den Vergleichsportalen

Über 21 Millionen Deutsche nutzen laut

GfK-Media-Umfrage häufig die App-Funktionen ihres Smartphones.*

Welche die beliebtesten Apps der Deutschen sind, verrät eine neue

FOCUS-MONEY-Erhebung vom 28. März. Die Studie „Die besten Apps für

alle Fälle“ kürt die CHECK24-Anwendungen gleich zweimal: zur „Besten

App“ unter den Vergleichsportalen und zur „Top App“ zur

Reisebuchung.**

Ermittlung der Sieger-Apps

Die große App-Studie wurde vom Kölner Beratungs- und

Analyseinstitut ServiceValue im Auftrag von FOCUS MONEY durchgeführt.

Der Erhebung liegen laut eigenen Angaben 73.154 Nutzerstimmen zu 375

Apps aus 45 unterschiedlichen Branchen zugrunde. Sie wurden im Rahmen

eines repräsentativen Online-Panels ermittelt.

Persönliche Beratung und digitales Kundencenter

Kunden, die zu den Vergleichen auf ihrem Smartphone zusätzliche

Fragen haben, erhalten bei den CHECK24-Experten an sieben Tagen die

Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das

Vergleichsportal abgeschlossene Verträge und Buchungen sehen und

verwalten sie in ihrem digitalen Kundencenter.

*FOCUS MONEY, „Die besten Apps für alle Fälle“, 28.03.2018, Nr.

14/2018, S. 75.

**FOCUS MONEY, „Die besten Apps für alle Fälle“, 28.03.2018, Nr.

14/2018, S. 77, S. 78.

Über CHECK24

CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose

Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz

und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.

Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000

Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250

Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000

angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr

als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700

Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die

Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche

Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher

kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das

Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit

Hauptsitz in München.

Pressekontakt:

Jennifer Zonsius, Public Relations,

Tel. +49 89 2000 47 1178, jennifer.zonsius@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations,

Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell