Deutschlands bester Arbeitgeber für Nachwuchstalente / Arbeitgeberauszeichnung auf „Future Talents Forum“ in Berlin verliehen

90 Prozent der Nachwuchstalente in deutschen

Unternehmen sind zufrieden mit ihren Praktika. Dies ist der höchste

Zufriedenheitsgrad, der im Rahmen der jährlich durchgeführten

Arbeitsmarktstudie „Future Talents Report“ (vormals CLEVIS

Praktikantenspiegel), bisher gemessen wurde. Insgesamt befragte die

Unternehmensberatung CLEVIS gemeinsam mit dem

Arbeitgeberbewertungsportal kununu 7.664 Nachwuchskräfte zu ihren

Erfahrungen mit Arbeitgebern. Neben den statistischen Daten rund um

deren Berufseinstieg wurden auch die attraktivsten Arbeitgeber in

diesem Segment eruiert und in Berlin im Rahmen des „Future Talents

Forum“ ausgezeichnet. Auf dem ersten Platz in der Kategorie

„Arbeitgeberqualität“ landete die Kindernothilfe aus Duisburg vor der

Holtzbrinck Publishing Group sowie SAP. Das attraktivste Markenimage

bei Praktikanten weist unterdessen Carl Zeiss auf, gefolgt von

Porsche und Bosch.

NGO´s und Bildungseinrichtungen bieten beste Arbeitgeberqualität

Über alle Branchen hinweg weisen Vereine und NGO´s die besten

Werte in Sachen Arbeitgeberqualität auf, gefolgt von

Bildungseinrichtungen und Unternehmen aus der Elektrotechnik-Branche.

Am schlechtesten schneidet die öffentliche Verwaltung ab. Neben den

Siegern wurden in Berlin zudem 15 Arbeitgeber mit einem

„Hidden-Champions-Siegel“ ausgezeichnet. Dabei handelt es sich um

Unternehmen, deren Arbeitgeberqualität überdurchschnittlich gut

bewertet wurde, während das Markenimage als vergleichsweise schwache

Bewertungen erhielt.

Die Top-Ten der besten deutschen Arbeitgeber für Nachwuchstalente

Kategorie: Arbeitgeberqualität

1. Kindernothilfe

2. Holtzbrinck Publishing Group

3. SAP

4. Storck

5. Airbus

6. Strabag

7. Norma Group

8. Dräger

9. Infineon

10. Strabag Österreich

Die Top-Ten der besten deutschen Arbeitgeber für Nachwuchstalente

Kategorie: Markenimage

1. Carl Zeiss

2. Porsche

3. Bosch

4. SAP

5. BMW

6. Daimler

7. Adidas

8. Strabag Österreich

9. Holtzbrinck Publishing Group

10. Airbus

Über die Studie

Für den „Future Talents Report“ wurden im Zeitraum von Mai bis

November 2018 insgesamt 7.664 Teilnehmer befragt, die einen

Fragebogen von 74 Fragen rund um ihre Praktikumserfahrung

beantworteten. Dabei ging es um die Merkmale des jeweiligen

Arbeitsverhältnisses, die Arbeitgeberqualität, das Markenimage sowie

demografische Daten. Als Studien-Kooperationspartner fungierte das

Arbeitgeberbewertungsportal kununu.

Über CLEVIS Consult

Die CLEVIS GmbH steht für deutschlandweit einzigartige Expertise

in allen Fragen zum Thema Future Talents. In der größten deutschen

Studienreihe mit Fokuszielgruppe Talente von morgen wurden bisher

mehr als 55.000 Praktikanten und Werkstudenten zu ihren

Einschätzungen der Arbeitgeberqualität und Arbeitgeberattraktivität

befragt. Auf Basis von fast zehn Jahren detaillierter Studienarbeit

bietet die CLEVIS GmbH mit dem Future Talents Report den deutschen

Arbeitgebern die relevanten Antworten zum erfolgreichen Umgang mit

der Generation Y und Z, um die Talente von morgen schon heute für das

eigene Unternehmen gewinnen zu können. Für Absolventen, angehende

Praktikanten und Werkstudenten ist ein durch die CLEVIS GmbH

verliehenes Arbeitgebersiegel zur unabhängigen, anerkannten

Auszeichnung eines Top-Arbeitgebers geworden.

