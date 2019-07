Deutschlands verlorene 13 Jahre – Gesellschaftskritisches Buch rund um das System Krankenkasse

Nachdem sich der Autor in seinem vorherigen Band aus der Reihe über den schlechten Zustand von Deutschlands Politik mit dem sich verschlechternden Gesundheitszustand der deutschen Bevölkerung beschäftigt hat, wirft er nun in seinem neusten Buch einen Blick auf die finanzielle Seite des deutschen Gesundheitssystems. Dieses ist trotz Gesundheitsausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe in einem desolaten Zustand. Es fehlt laut Michael Ghanem vor allem an langfristigen Visionen und Zielen. Zudem erklärt er, dass die mangelhafte Beteiligung des Hauptbetroffenen (des Patienten) ein ziemliches Problem darstellt. Momentan ist der Patient für Ärzte, Krankenhäuser und Pharmaindustrie nur ein Umsatzträger. Den Patienten wird vorgemacht, dass ihre Interessen durch die anderen wichtigen Mitspieler des Systems vertreten werden, nämlich die Krankenkassen. Doch der Autor offenbart in seinem Buch, an was Krankenkassen wirklich interessiert sind.

Die Leser erhalten in „Deutschlands verlorene 13 Jahre“ von Michael Ghanem einen aufschlussreichen Einblick in das System hinter den deutschen Krankenkassen und warum damit so einiges nicht stimmt. Der Autor zeigt, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht angemessen ist und die zunehmenden Schwierigkeiten der Finanzierung zu Lasten der Qualität gehen. Er wirft einen Blick auf die offensichtlichen Schwächen des deutschen Gesundheitssystems und warum das deutsche Krankenkassen-System im Vergleich zum Rest der Welt viel zu komplex und zu teuer ist.

„Deutschlands verlorene 13 Jahre“ von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-6965-6 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de