Die eneloop-Botschafter-Tour sammelt 10.726 Euro für den guten Zweck (FOTO)

Nach einer abenteuerlichen Reise durch Europa und einem spannendenOnline-Battle steht der Gewinner der eneloop-Botschafter-Tour fest.Als Gewinner des umweltfreundlichen Staffelrennens konnte daslettische Team Young Folks ermittelt werden. Zusammen mit 11 anderenTeams haben die Teilnehmer 5.363 Euro für dieWohltätigkeitsorganisationen Aktionsgemeinschaft Artenschutz undCheetah Conservation Fund eingesammelt. eneloop, der Veranstalter derAktion, überraschte die Teilnehmer und dieWohltätigkeitsorganisationen anschließend, indem er den Betrag auf10.726 Euro verdoppelte. Die Gewinner, Alice und Daniel, wurden fürihren Einsatz mit einem Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro extrabelohnt. Die feierliche Preisverleihung und Spendenübergabe fanden am29. September in Berlin statt.

Das große Finale der eneloop-Botschafter-Tour begann am Dienstag,

dem 18. September 2018, und dauerte bis zum 25. September. Der

Auftrag der 12 Teams bestand darin, ein fesselndes Video über ihre

Reise und Ambitionen zu erstellen. Das Teamvideo mit den meisten

Stimmen legte schlussendlich die Gewinner Team Young Folks fest, die

mit einem Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro belohnt wurden.

Während der Aktion konnte das Gewinnerteam, zusammen mit den 11

anderen Teams (Tortelli, Sustainably Sassy, Asapguys,

Sail4sustainability, Woanders, Backpack Gals, Kosen Rufu, Polishing

the World, Omait, Young Folks, Lost in Compass und Han Duo) insgesamt

5.363 Euro einsammeln. Der Hersteller der aufladbaren Batterie

eneloop überraschte die Anwesenden anschließend noch, indem er die

Spende auf 10.726 Euro verdoppelte.

Feier in Berlin

Die offizielle Preisverleihung und die Spendenübergabe fanden am

Samstag, dem 29. September statt. Die Feier wurde im MediaMarkt im

Berliner Ortsteil Gropiusstadt veranstaltet. Am selben Tag konnten

die MediaMarkt-Kunden von Preisrabatten auf eneloop-Batterien und

Ladegeräten profitieren.

Aktion für den guten Zweck

Die eneloop-Botschafter-Tour wurde von der Marke für aufladbare

Batterien eneloop organisiert. Die Marke rief diese Aktion ins Leben,

um ein Bewusstsein für eine bessere Welt und ihre Bewohner zu

schaffen. Zwölf Teams haben an der Aktion teilgenommen. Alle Teams

hatten ein und dasselbe Ziel vor Augen: Maximal 21.000 Euro an

Spenden für die „Aktionsgemeinschaft Artenschutz“ und den „Cheetah

Conservation Fund“ sammeln. Für jeden Follower, den die Teams auf

ihrer geteilten Facebook-Seite gewinnen konnten, spendete eneloop

einen weiteren Euro an die oben genannten

Wohltätigkeitsorganisationen. Zum Schluss sollte eneloop den gesamten

Spendenbetrag sogar noch verdoppeln.

Durch ganz Europa umweltfreundlich reisen

Die eneloop-Botschafter-Tour begann am 22. Juni 2018. Der erste

Teil der Aktion führte die zwölf Duos durch ganz Europa. Während

dieser Woche, in der die Teams so umweltfreundlich wie möglich reisen

sollten, mussten sie drei Aufgaben bewältigen. Sobald sie den

vereinbarten Standort erreicht hatten, wurde die eneloop-Batterie wie

eine Fackel an das nächste Team übergeben. Das Finale wurde online

auf der offiziellen Website der Kampagne ausgetragen.

Limited-Edition-Batterien

Um das Interesse für die Aktion anzukurbeln, hat eneloop AA- und

AAA-Batterien in begrenzter Auflage, die „eneloop tones botanic“, auf

den Markt gebracht. Die in unterschiedlichen botanischen Farbtönen

präsentierten Batterien waren sowohl online als auch im europäischen

Einzelhandel erhältlich. Zusätzlich wurden die Fans der

eneloop-Botschafter-Tour mit extra Preisnachlässen, Verkaufsaktionen

und Gewinnspielen belohnt.

Weitere Infos über die Teilnehmer, die verschiedenen Reiserouten

und die Wohltätigkeitsorganisationen sind auf

eneloopambassadorstour.eu zu finden.

Über eneloop

eneloop ist eine nachhaltige Batteriemarke von Panasonic Energy

Europe. eneloop-Batterien sind mit Solarenergie vorgeladen und können

durchschnittlich 2.100 Mal wieder aufgeladen werden. Außerdem bringen

sie durch ihre höhere elektrische Spannung pro Aufladung länger

Leistung als herkömmliche Batterien. Ihre Temperaturbeständigkeit

macht sie zum idealen Begleiter für Fotografen und Wanderer. Erfahren

Sie mehr über eneloop und die Geschichte hinter der eneloop-

Botschaftertour auf www.panasonic-eneloop.eu.

Über Panasonic Energy Europe

Panasonic Energy Europe mit Hauptsitz in Zellik bei Brüssel

(Belgien) ist Teil der Panasonic Corporation, einem führenden

Anbieter von elektrischen und elektronischen Geräten. Dank seiner

umfassenden und langjährigen Erfahrung im Bereich

Verbraucherelektronik hat sich Panasonic zum größten

Batteriehersteller Europas entwickelt. Produktionsstätten werden in

Tessenderlo (Belgien) und Gniezo (Polen) betrieben. Panasonic Energy

Europe liefert in über 30 europäischen Ländern „mobile“ Energie. Das

breite Produktangebot besteht aus wiederaufladbaren Batterien,

Ladegeräten, Zink-Kohlestoff-Batterien, Alkalibatterien und

Spezialbatterien (wie Hörgerätebatterien, Foto-Lithium,

Lithium-Knopfzellen, Micro-Alkaline, Silberoxid).

Weitere Informationen finden Sie auf www.panasonic-batteries.com.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen

in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Produkten für

die vielfältige private, gewerbliche und industrielle Nutzung.

Panasonic ist ansässig in Osaka, Japan und erwirtschaftete zum

Geschäftsjahresende am 31. März 2015 einen konsolidierten Nettoumsatz

in Höhe von rund 57 Milliarden EURO. Panasonic verfolgt das Ziel, das

tägliche Leben zu vereinfachen und die Welt ein Stück besser zu

machen und trägt deshalb fortwährend zur Weiterentwicklung der

Gesellschaft und zur allgemeinen Zufriedenheit der Menschen weltweit

bei.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zur Marke Panasonic

unter www.panasonic.com.

