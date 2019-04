Die Europawahl in der ARD

Die Europawahl am 26. Mai wird wegweisend sein für

die weitere Entwicklung der EU – angesichts des Erstarkens

populistischer und nationalistischer Kräfte wird schon von einer

„Schicksalswahl“ gesprochen. Im Vorfeld des Wahltages beteiligen sich

Das Erste und die weiteren ARD-Programme (Fernsehen, Hörfunk und

Online) mit vielen Hintergrundberichten, Gesprächssendungen und

Sonderformaten an der Debatte über die Themen, die diese Europawahl

bestimmen. Am 26. Mai selbst steht das Programm im Ersten ab dem

späteren Nachmittag ganz im Zeichen der Wahl. In allen

Hörfunkprogrammen, von den Pop- bis zu den Kulturwellen, wird die

Europawahl von einer umfassenden und regional verankerten

Berichterstattung begleitet.

Die Europawahl im Ersten

Montag, 29. April 2019, 22:55 Uhr

Die Story im Ersten: Gekaufte Agrarpolitik? Wie Industrie und

Agrarlobby durchregieren (SWR – Doku 45 min.)

Mittwoch, 1. Mai 2019, 22:45 Uhr

Das Europa-Drama – Hinter den Kulissen der Macht (SWR/RBB/BBC u.a. –

Doku 90 min.)

Samstag, 4. Mai 2019, 16:30 Uhr

Weltspiegel-Reportage: Jetzt wird–s eng – Wohnungssuche in Amsterdam

(WDR – Reportage 30 min.)

Montag, 6. Mai 2019, 22:45 Uhr

Europas Jugend – Europas Zukunft? (SR – Doku 45 min.)

Dienstag, 7. Mai 2019, 20:15 Uhr

Wahlarena zur Europawahl (WDR/NDR – live 90 min.) 90 Minuten lang

können 100 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Wahlarena in Köln den

europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans (SPE) und Manfred

Weber (EVP) Fragen stellen. Die Live-Sendung wird moderiert von Ellen

Ehni und Andreas Cichowicz.

Montag, 13. Mai 2019, 20:15 Uhr

Feindbild Brüssel – Was wollen Europas Rechtspopulisten? (SWR/WDR –

Doku 45 min.) Anschließend um 21:00 Uhr hart aber fair (WDR – Talk 75

min.) mit einer Diskussion zum Thema

Montag, 20. Mai 2019, 20:15 Uhr

Kassensturz Europa – ungleich erfolgreich (HR/MDR – Doku 45 min.)

Anschließend um 21:00 Uhr Gipfeltreffen Europa – Die Parteichefs im

Gespräch (BR/MDR/SWR – live 90 min.)

In der Live-Gesprächsrunde aus

dem ARD Hauptstadtstudio mit den Vorsitzenden der deutschen Parteien,

die eine realistische Chance haben, die Geschicke Europas nach der

Wahl zu beeinflussen, wird im Stil einer „Elefantenrunde“ diskutiert.

Tagesthemen-Tour (WDR) mit Markus Preiß, ausgestrahlt an jeweils

zwei Tagen in den beiden Wochen vor der Europawahl. Der Leiter des

Brüsseler ARD-Studios wird themenbezogen in europäischen Ländern

unterwegs sein.

Sendungen zum Wahlabend am 26. Mai 2019 im Ersten

17:30 – 20:00 Uhr

Europawahl

In der Sendung werden das deutsche Wahlergebnis bei der Europawahl

und die Wahlergebnisse aus Bremen („Bremen hat gewählt“) im Fokus

stehen. Moderiert wird die Sendung von WDR-Chefredakteurin Ellen

Ehni, die Präsentation und Analysen der Wahlergebnisse erfolgen durch

Jörg Schönenborn, als ständiger Gesprächsgast im Studio beleuchtet

Tina Hassel die bundespolitischen Auswirkungen.

21:50 Uhr Tagesthemen extra

22:00 Uhr Anne Will

23:00 Uhr Tagesthemen

23:25-0:25 Uhr Europa hat gewählt

In der zweiten Strecke des Abends stehen besonders die Wahlergebnisse

in den anderen EU-Ländern im Vordergrund. Dazu gibt es Analysen und

Berichte aus Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten.

Weitere Informationen zur Europawahl im Ersten:

https://www.daserste.de/specials/ueber-uns/europawahl-2019-100.html

Online- und Social-Media-Angebote der ARD zur Europawahl 2019

#kurzerklärt

Für die etablierte Marke #kurzerklärt produziert das Studio

Brüssel verschiedene Sonderausgaben zur Europawahl. Dabei wird zum

Beispiel erklärt: Wen wählen wir eigentlich? Wie demokratisch ist

das? Wie viel ist meine Stimme aus Deutschland wert?

#europaerklärt

In den kurzen Clips geht es um Basiswissen: Wie wird gewählt? Was

sind die EU-Institutionen? Wie kommt es zu einem Gesetz in der EU?

Wie viel bekommen Bauern in Deutschland von der EU? Wie viel Macht

hat der Kommissionspräsident? Was macht die EU für mich? Wie viel

zahlt die EU für unsere Straßen?

#Wahlwunsch

Wahlwunsch ist ein Porträtformat: Europaweit beantworten

Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichen Alters Fragen, wie z.B.: Was

sind meine Wünsche? Meine Hoffnungen? Was sind meine Ängste?

Acht & Zwanzig

Acht & Zwanzig ist ein crossmediales Reportage-Format von jungen

Reportern – bei YouTube, Facebook, in den Auslandsmagazinen des

Ersten und des WDR und im Hörfunk. In verschiedenen Folgen soll

Europa erlebbar gemacht werden. Dabei geht es nicht um das, was in

Brüssel passiert, sondern um den Alltag von jungen Menschen. Darüber

hinaus sind zahlreiche Webvideos und Webdokus geplant.

Dritte Programme (Auswahl)

Auch die Dritten Programme befassen sich in unterschiedlichen

Sendungen und Beiträgen mit der Europawahl – drei Beispiele: WDR,

4-teilige Serie ab Sonntag, 28. April, 19:30 Uhr (30 min.)

Westpol im Grenzland

Westpol-Moderator Henrik Hübschen radelt von Süden bis Norden

durch das NRW-Grenzland und befragt Menschen, die dort leben, nach

ihrer Meinung zu Europa.

MDR, Mittwoch, 1. Mai 2019, 16:30 Uhr (45 min.)

Auf gute Nachbarschaft – Wie weiter nach 15 Jahren

EU-Osterweiterung? (live)

BR, Mi, 22. Mai 2019, 22:00 Uhr (45 min.)

DokThema: Vom Mittelpunkt Europas nach Brüssel – mit

Spitzenpolitikern auf dem Europawanderweg unterwegs.

ARD-Hörfunk

Die ARD-Hörfunkprogramme senden vor der Europawahl eine Vielzahl

von Beiträgen, die sich mit den wichtigsten Themen des Wahlkampfes

und den Spitzenkandidaten befassen. Die Informationsprogramme werden

die großen Streitgespräche der Spitzenkandidaten gemeinsam

übertragen.

Programmübergreifend sind diese Projekte geplant:

Crossmediales Reportage-Format „Club 28“

(COSMO in Koop. mit WDR-Fernsehen/Das Erste sowie wdr.de)

Reportagen junger Reporter aus dem europäischen Ausland, die die

Politik in Brüssel für eine junge Zielgruppe greifbar machen. Es geht

um Themen wie Mobilität, Sex, Umweltschutz, den Umgang mit

Minderheiten und Geflüchteten oder bezahlbaren Wohnraum. Die

Recherchen werden als Radio-Serie in den Programmen der jungen

ARD-Wellen präsentiert.

Osteuropa vor der EU-Wahl

Ein Blick zu den Menschen in Osteuropa. Welche konkreten

Erfahrungen haben sie mit den europäischen Institutionen gemacht? BR,

DLR, NDR, MDR und rbb haben Reporter*innen nach Estland, Polen,

Rumänien, Slowenien, Tschechien und Ungarn geschickt. Dort haben die

Reporter*innen Menschen befragt, wie sie die EU subjektiv erleben.

Ihre Porträts und ein Feature werden im ARD-Hörfunk gesendet. Eine

Webdoku, Fotos und Videos sowie ergänzende Texte dazu gibt es online

bei MDR.de.

Phoenix, ARD-alpha, 3sat und ARTE bieten zusätzliche Schwerpunkte

zur Europawahl.

Fotos zur ARD-Pressekonferenz finden Sie ab ca. 12.30 Uhr unter

www.ard-foto.de

