Die Green Value SCE Genossenschaft zur Bedrohung der Schimpansen in Guinea

Suhl, 17.04.2019. „Generell finden wir Wasserkraft richtig. Nicht aber, wenn ein riesiger Staudamm in einem Naturschutzgebiet geplant ist“, erklären die Verantwortlichen der europäischen Genossenschaft Green Value SCE. Dieser ist derzeit in Guinea in Planung. „Dabei bedroht der Koukoutamba-Staudamm den Moyen-Bafing-Nationalpark – Heimat vieler bedrohter Tiere, so beispielsweise von 4000 Schimpansen“, so Green Value SCE.

Politisch instabil

Die ehemalige Kolonie Guinea ist ein Staat in Westafrika. Ihre Unabhängigkeit erlangte sie erst 1958. Trotz der vorhandenen Bodenschätze lebt in Guinea der Großteil der Bürger in Armut. Die politischen Machthaber haben es bislang immer verstanden, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Dies gilt auch für den aktuellen Regierungschef Alpha Conde. „Und der plant den Bau eines 294-Megawatt-Wasserkraftwerks im Fluss Bafing. Der Stausee würde 264 Quadratkilometer Land bedecken – mehr als die Hälfte der Stadt Frankfurt am Main“, erläutern die Experten der europäischen Genossenschaft Green Value SCE. Der Witz dabei: Drei Viertel des erzeugten Stroms soll nicht etwa der eigenen Infrastruktur zu Gute kommen – in ländlichen Gegenden haben 97 Prozent der Bevölkerung keinen Strom – sondern soll exportiert werden. Bei wem die Kassen da klingeln ist auch klar.

Katastrophe für die Umwelt

„Für die Umwelt wäre der Stausee echt eine Katastrophe“, so Green Value SCE. Denn das Hochland von Guinea ist ein ökologischer Schatz. Heimat von seltenen Tieren wie Leoparden und Schimpansen. Nicht zuletzt würden auch fast 9000 Menschen ihren Lebensraum verlieren. Nicht zuletzt befände sich der Koukoutamba-Staudamm im Herzen des Moyen-Bafing-Nationalparks. Artenreiche Wälder würden zerstört. „Nach Schätzungen wäre der Lebensraum von mindestens 1500 Schimpansen betroffen“, so die Fachleute der Green Value SCE Genossenschaft.

Vom Aussterben bedroht

„Schon heute ist das Überleben der westafrikanischen Schimpansen bedroht. Der Koukoutamba-Staudamm könnte dem Ganzen die Spitze aufsetzen“, meinen die Verantwortlichen der Green Value SCE Genossenschaft. Denn deren Population ist innerhalb von 24 Jahren um 80 Prozent gesunken. Von den 35.000 Menschenaffen gibt Guinea 18.000 Schimpansen eine Heimat. „Mit dem Koukoutamba-Staudamm wird den Menschenaffen diese Heimat entrissen“, so die Green Value SCE Genossenschaft.