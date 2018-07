Die griechischen Götter der Wasserwelt in der Toskana Therme

Die Deutsch-Griechische Gesellschaft Weimar hält am Sonntag, 15.07.2018 eine ganz besondere Lesung. Pünktlich jede halbe Stunde zwischen 12:30 Uhr und 17:30 Uhr für jeweils 15 Minuten lesen im Lektarium® in der Toskana Therme® Autoren zum Thema ?Die Unterwasserwelt der griechischen Götter?. Mit dabei ist u.a. auch der schon in der DDR bekannte Lyriker Ulrich Grasnick, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feierte und der seit dem letzten Jahr den Ulrich Grasnick-Lyrikpreis auslobte. Anwesende Autoren sind außerdem die in Thüringen lebende Edit Engelmann sowie der Herausgeber des Anthologie-Band ?Griechische Einladung in die Mythologie?, Steffen Marciniak. Sie lesen unter anderem aus der Kurznovelle ?Antinous am Nil? der griechischen Autorin Maria Ioanna Fakitsa. Von ?Götterzorn und Menschenlos? schreibt Alexander Günther über das Schicksal des griechischen Helden Odysseus, der mit seinen Schiffen an die Ufer der Insel des Windgottes Aiolos geschwemmt wird. Vorgestellt wird auch die Geschichte ?Hylas auf Neeros?, eine Science Fiction-Version um den von einer Nymphe ins Wasser gezogenen Argonauten, geschrieben von dem in Schottland lebenden Björn Petrov. Außerdem geht es bei Anselm Retzlaff um die Wassergöttin Nestis, die in der Vier-Elementen- Lehre des Empedokles dem Element Wasser zugeordnet ist. Sie spendet durch Tränen Wasser. Zuletzt eine Nymphengeschichte von Charlotte Ueckert sowie Arbeiten der verstorbenen Berliner Lyrikerin Charlotte Grasnick.

Der Eintritt in die Therme berechtigt zum Besuch der Lesung. Die Veranstaltung wird zusammen mit dem Griechisch-Deutschen Lesefestival organisiert.