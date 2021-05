Die Kunsthalle Mainz heißt Sie Herzlich Willkommen!

Wir freuen uns, dass wir ab Donnerstag, dem 27. Mai die Türen zur Einzelausstellung The way out is the way in des dänischen Künstlers Joachim Koester wieder öffnen dürfen. Hier schon ein kleiner Einblick in die Ausstellung durch unsere Direktorin Stefanie Böttcher.

Laut der aktuell geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz kann die Ausstellung nach vorheriger Terminbuchung sowie unter Einhaltung der geltenden Hygieneauflagen besucht werden.

Die Ausstellung wird bis zum 27/06 zu sehen sein und wir setzen die geplanten Begleitveranstaltungen nach Möglichkeit in den verbleibenden Wochen um.

Besuche sind jeweils zur vollen Stunde möglich. Bitte geben Sie uns Ihren Wunschtermin inklusive der Personenzahl per Mail mail@kunsthalle-mainz oder Telefon T +49 (0)6131 126936 durch. Telefonisch sind wir Mo?Fr von 9?17 Uhr erreichbar, am Wochenende von 11?18 Uhr.