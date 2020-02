Die Lehre aus Hanau

Es gab starken Beifall in Hanau, als der Bundespräsident rief:

“Wir laufen nicht auseinander!” Steinmeier beendete seine Rede mit den Worten:

“Wir stehen zusammen, wir halten zusammen, wir wollen zusammen leben und wir

zeigen es, wieder und wieder.” Das stimmt an vielen Orten der Republik, aber

eben leider nicht immer und überall. Migrantinnen und Migranten, Muslime,

Juden und viele andere beschreiben alltäglichen Rassismus, Antisemitismus,

Islamfeindlichkeit und Sexismus. Und sie berichten, dass er schlimmer wird,

angetrieben von nationalistischen, fremdenfeindlichen, rassistischen Parolen auf

der Straße, im Netz und sogar in Parlamenten. Insofern sind Steinmeiers Worte

auch so etwas wie eine Beschwörung, eine Hoffnung, ein Wunsch. Machen wir uns

daran, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen! Es ist die einzige Chance,

wenn die Gesellschaft nicht auseinanderbrechen soll. Die Gefahr wird noch

unterschätzt. Aber sie ist real.

