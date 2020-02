zu Hanau

Etwas Grundlegendes hat sich verändert. Zu sehen war das schon am

Donnerstagabend bei der Mahnwache vor dem Brandenburger Tor. Zum Teil erbitterte

politische Gegner standen dort plötzlich Hand in Hand. Noch beeindruckender war,

wie zeitgleich tausende ganz normale Menschen an vielen anderen Orten der

Republik auf die Straße gegangen sind. Ein Ruck ist durch die Mitte der

Gesellschaft gegangen. Die Demokraten von bürgerlich bis links sind

zusammengerückt. Sie senden damit ein kraftvolles Signal gegen die Feinde der

Demokratie: Wir sind die Mehrheit, und wir lassen uns unser Land von Eurem Hass

nicht kaputtmachen. Das ist, bei aller Trauer und allem Schmerz, ein

Hoffnungsschimmer in diesen dunklen Tagen: Die Brandmauer gegen rechts, sie

steht.

