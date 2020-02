Kommentar zum versuchten Sprengstoffattentat auf KZ-Gedenkstätte

In einer anderen Zeit hätte die folgende Nachricht ein gewaltiges

Echo in der Bundesrepublik ausgelöst: versuchtes Sprengstoffattentat auf die

Gedenkstätte Dora-Mittelbau, ein früheres Außenlager von Buchenwald. In dieser

Zeit ist es nur ein Grauen unter vielen. Die Aufdeckung der Gruppe S., die

Anschläge in Halle und Hanau – rechter Terror überall. Die reflexhafte Empörung,

die Lichterketten, Schweigeminuten und Demonstrationen wirken leer und

ausgeleiert. Auch, weil gleich neben der Empörung die politische

Instrumentalisierung liegt und die ersten schon wieder den Ausbau des

Verfassungsschutz fordern. Dass Politiker*innen sich wohl in ihren

Schweigeminuten und Gedenkzeremonien fühlen, ist daher nur folgerichtig, in

Ansehung dessen, dass sie ja auch zuvor zum rechten Terror geschwiegen haben und

nicht gegen ihn vorgegangen sind. Dieser Tage wird wieder viel von “Wehret den

Anfängen” zu hören sein. Es sind Gedenkstätten wie Buchenwald, die uns daran

erinnern, dass es nie ein Ende gab. Dass ein brauner Faden der Vernichtung von

Buchenwald über die Anschläge in München bis nach Hanau führt. Diese Angriffe

folgen einer gemeinsamen mörderischen rechten Ideologie. Die Gedenkstätten

erinnern daran, welche Grausamkeiten in Deutschland möglich sind. Sie beschwören

nicht nur Vergangenes, sondern schärfen unsere Wahrnehmung der Gegenwart im

Hinblick auf mögliche Katastrophen. Dies ist der Grund, warum auch sie immer

häufiger zum Ziel rechter Angriffe werden. Der Sprengsatz, der in der

Konzentrationslagergedenkstätte in Thüringen gefunden wurde, war gefährlich und

scharf. Genauso wie es die dahinterstehende Ideologie immer noch ist.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4526965

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell