Die Millennials-Urlaubskrux: Mehr als 47 Prozent der jungen Arbeitnehmer in Deutschland lassen Urlaubstage verfallen (FOTO)

Ergebnisse der aktuellen Hotels.com-Umfrage*:

– Fast jeder Zweite (47,67 %) der jungen Berufstätigen nehmen

nicht ihren gesamten Jahresurlaub in Anspruch. Dabei geben mehr

als die Hälfte (60,14 %) an, zu beschäftigt zu sein.

– Der durchschnittliche Millennial „verschwendet“ fast 8 Tage

Jahresurlaub mit Arztterminen oder Besuchen von Handwerkern. Das

sind 30 % des Urlaubs, der ihnen zusteht.

– 7 Prozent der Befragten gibt an, vergessen zu haben,

Jahresurlaub zu buchen, gleichzeitig wünscht sich aber die

Mehrheit der Befragten 36 Tage Urlaub pro Jahr, um richtig zu

entspannen.

– 18-34-Jährige geben zu, im Urlaub das Gefühl zu haben,

währenddessen auf der Arbeit etwas zu verpassen. Fast zwei

Drittel der Befragten (70,66 %) gibt an, im Urlaub zu arbeiten,

was bei einem Drittel (33,67 %) zu Auseinandersetzungen mit dem

Partner führt.

Der Januar bedeutet nicht nur Vorsätze fürs neue Jahr, sondern

lässt uns auch über unseren nächsten Urlaub nachdenken. Neue

Umfrageergebnisse* der Übernachtungsexperten von Hotels.com© deuten

jedoch darauf hin, dass das Thema Urlaubsbuchung für Millennials

offenbar nicht im Vordergrund steht: 47 % nehmen nicht ihren gesamten

Jahresurlaub in Anspruch. Die Befragung von 300 jungen Berufstätigen

zeigt, dass mehr als 60 Prozent sich bei der Arbeit einfach zu

beschäftigt und gestresst fühlen, um ihre gesamten Urlaubstage in

Anspruch nehmen zu können.

Selbst wenn sie Zeit dafür finden, Urlaub zu nehmen, werden 30

Prozent der Urlaubstage – das sind im Schnitt fast 8 Tage – für

Beschäftigungen benutzt, die mit Entspannung wenig zu tun haben: Dazu

gehören zum Beispiel Arbeiten im Haushalt und das Warten auf

Paketlieferungen. Darüber hinaus nutzen mehr als die Hälfte der

Befragten Urlaubstage, um zum Arzt zu gehen (52,66 %); auf Handwerker

zu warten (28,33 %); Hochzeiten zu besuchen (33 %) oder auf

Beerdigungen zu gehen (27,33 %). Da ist es kein Wunder, dass so viele

junge Leute (21 %), die Alltagstermine in ihren Jahresurlaub drücken,

zur Arbeit zurückkehren und sich fühlen, als ob sie überhaupt keine

Pause gehabt hätten.

Passend dazu sind junge Berufstätige der Ansicht, dass sie rund 11

Tage mehr Urlaub benötigen, als ihnen zusteht, und wünschen sich 36

Tage statt des durchschnittlichen Anspruchs von 25 Tagen. Gründe

dafür könnten sein, dass sie im Schnitt 4 Tage brauchen, um zu

Urlaubsbeginn wirklich von der Arbeit „abzuschalten“, und dass mehr

als 70 Prozent der Befragten sich auch während des Urlaubs mit Arbeit

beschäftigen. Dabei nehmen fast doppelt so viele Männer (40,94 %) wie

Frauen (23,7 %) ihre Arbeitslaptops oder -telefone mit in den Urlaub

und prüfen ihre E-Mails durchschnittlich sieben Mal in einer Woche.

Da ist es fast verständlich, dass diese Arbeitswut die privaten

Beziehungen beeinflusst: Jeder Dritte der Befragten (33,67 %) gibt

an, sich deswegen mit dem Partner während des Jahresurlaubs

gestritten zu haben.

„Ein richtiger Urlaub ist entscheidend für unser emotionales,

körperliches und geistiges Wohlbefinden. Zeit zum Entspannen und zum

richtigen Abschalten von der Arbeit ist kein Luxus, sondern eine

Notwendigkeit“, stellt Sloan Sheridan-Williams, Life Coach und

Wellnessberater klar. „Einer meiner besten Tipps ist, clevere Wege zu

finden, um den Jahresurlaub zu maximieren. Dies ist in diesem Jahr

dank der Brückentage zum Beispiel im Mai gut möglich.“

„Urlaub zu machen ist einer unserer Lieblingsteile des Jahres und

es scheint verrückt zu sein, dass so viele hart arbeitende Profis

nicht ihren gesamten Jahresurlaub nehmen“, kommentiert Isabelle

Pinson, Vizepräsidentin EMEA der Marke Hotels.com die

Umfrageergebnisse. „Die Studie ergab, dass es Menschen gibt, die

nicht nur zu beschäftigt für Urlaub sind, sondern tatsächlich

vergessen, ihren Jahresurlaub zu buchen. Arbeitnehmer sollten sich um

Beginn des neuen Jahres intensiv mit dem Urlaubsthema beschäftigen.

Wir möchten alle ermutigen, ihren Urlaub im Jahr 2018 zu buchen, um

sicherzustellen, dass sie ihre wohlverdiente Auszeit auch nehmen. Es

muss nicht zeitraubend oder teuer sein, Urlaub zu nehmen: Bei der

Buchung mit unserer mobilen App erhält man für 10 Nächte, die über

Hotels.com gebucht werden, eine Belohnungsnacht.“

Hinweis für Journalisten

* Umfrage von 300 deutschen Erwerbstätigen im Alter zwischen 16

und 35 Jahren, durchgeführt von OnePoll zwischen dem 23. Dezember

2017 und dem 3. Januar 2018. Alle in der Veröffentlichung enthaltenen

Statistiken stammen aus dieser Umfrage.

