Sevim Dagdelen (Linke) zu türkischer Militäroffensive und Waffenexporten: „Da zeigt sich die ganze Absurdität“

Nach der türkischen Militäroffensive in

Nordsyrien hat die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen erneut einen

Stopp der deutschen Rüstungsexporte gefordert. „Die beste Kontrolle

von Waffenexporten sind: ein Verbot von Waffenexporten“, sagte

Dagdelen am Mittwoch im Interview mit dem TV-Sender phoenix. In

Nordsyrien starte ein Nato-Partner mit deutschen Waffen einen

völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Auf der anderen Seite wiederum

seien Panzerabwehrraketen im Einsatz – offenbar auch aus Deutschland.

„Da zeigt sich die ganze Absurdität, dass überall deutsche Waffen

geliefert werden und keine Kontrolle stattfindet“, sagte die

Linken-Politikerin und erhebt Vorwürfe gegen die geschäftsführende

Regierung: „Da zeigt sich der ganze Zynismus der Exportpolitik der

vergangenen Bundesregierungen, aber ganz besonders der unter Angela

Merkel und dem ehemaligen Wirtschaftsminister, jetzt Außenminister

Sigmar Gabriel.“

Die am Samstag gestartete türkische Militäroffensive in Afrin

richtet sich gegen die YPG, die Ankara als syrischen Zweig der PKK

und daher als Terrororganisation betrachtet.

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell