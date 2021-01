Die neue Rolle der Sicherheitsbeauftragten (FOTO)

Die Arbeitswelt ist im Umbruch – und mit ihr das Engagement der Sicherheitsbeauftragten. Wie sich ihre Rolle verändert und künftig weiterentwickeln könnte, davon handelt das Titelthema der neuen Ausgabe der Präventionszeitschrift für Sicherheitsbeauftragte „Arbeit & Gesundheit“ (https://aug.dguv.de/) . Zwei „Sibe“ schildern darin ihre Erfahrungen.

Was Sicherheitsbeauftragte über die Absicherung in der Alleinarbeit wissen sollten, erfahren sie im Artikel „Im Notfall nicht allein“. Dank ausgeklügelter Personen-Notsignal-Anlagen kann in gefährlichen Situationen schnell geholfen werden, auch wenn Kolleginnen und Kollegen außerhalb der Sicht- und Rufweite sind. In der Rubrik „Gesundheit“ geht es dieses Mal um das Thema Schlaf und warum er so wichtig ist für ein sicheres und gesundes Arbeiten. Präventionsfachleute nennen Tipps für einen erholsamen Schlaf, auch für Schichtarbeitende.

Neue Optik, neue Struktur, neue Website

Ein frisches Design, mehr digitale Inhalte und noch näher an der Zielgruppe: „Arbeit & Gesundheit“ präsentiert sich mit dieser ersten Ausgabe des Jahres rundum erneuert. Eine klare Rubrizierung und mehr Abwechslung in Layout und Struktur erleichtern die Orientierung im Heft. Hinzugekommen sind Serien wie „Mission Sibe“, in der Sicherheitsbeauftragte anhand praktischer Beispiele Tipps für die Ausführung ihres Ehrenamtes erhalten. „Was tun, wenn …“ liefert Antworten auf aktuelle Fragen des Arbeitsschutzes.

Parallel zum Relaunch der gedruckten Ausgabe erhält die „Arbeit & Gesundheit“ ein neues Online-Portal. Auf https://aug.dguv.de/ ergänzen und verlängern künftig Beiträge, Checklisten, Praxisbeispiele und Services das Printangebot.

_________________________________________________________

Über die „Arbeit & Gesundheit“

Die „Arbeit & Gesundheit – Das Magazin für Sicherheitsbeauftragte“ bietet ihrer Zielgruppe speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationen und nützliche Tipps für den Arbeitsalltag. Einige Berufsgenossenschaften und Unfallkassen verschicken die Zeitschrift kostenfrei an die bei ihnen versicherten Unternehmen. Die auflagenstärkste Präventionszeitschrift der gesetzlichen Unfallversicherung erscheint sechsmal im Jahr.

Pressekontakt:

Stefan Boltz

Pressesprecher

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

030-130011414

mailto:presse@dguv.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100882/4822689

OTS: DGUV Zeitschriften

Original-Content von: DGUV Zeitschriften, übermittelt durch news aktuell