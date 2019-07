Die perfekte digitale Recruitingstrategie im „War of Talents“

Im HR- und Recruitingbereich gibt es unzählige Fallstricke für Bewerber und vor allem für Unternehmen. Im „War of Talents“ sind Mittelständler und Konzerne gezwungen, die perfekte „Bewerber-Reise“ zu bieten. Fallstricke im Bewerbungsprozess erhöhen die Abbruchquote. Interessierte Bewerber wechseln direkt zum Mitbewerber. Wie ein deutsches Sprichwort schon sagt: „außer Spesen…“ Die Recruitingspezialisten von iBULLS testeten im Juni 2019 insgesamt 48 Bewerbungsprozesse vom Mittelstand bis zur Konzerngröße. Dabei sind bei insgesamt knapp 67% der Unternehmen gravierende Fehler aufgetaucht. Die Karriereseite ist nicht mobil optimiert, die Stellenausschreibungen enthalten Fehler zum AGG, es erfolgt keine Rückmeldung zur Bewerbung in einem angemessenen Zeitraum von 48 Stunden. In einer digitalen Welt sind erfahrene HR- und Recruitingmanager genau die richtigen Ansprechpartner.

Wie Sie die perfekte Candidate-Journay erreichen, erfahren Unternehmen bei den Spezialisten von iBULLS. Mit iBULLS erhalten Unternehmen ein Mystery Shopping des hauseigenen Bewerbungsprozess. Dabei wird alles auf den Kopf gestellt und genau analysiert. iBULLS bietet KMUs, Mittelständlern und Konzernen im Anschluss den Aufbau einer digitalen, innovativen Recruitingstrategie sowie den Aufbau einer starken und emotionalen Candidate-Journay bis zum Vertragsprozess. Investieren Unternehmen rechtzeitig in HR Prozesse, in eine langfristige Strategie zur Mitarbeiterbindung und in digitale Innovationen, wird der „War of Talents“ gewonnen. Mit iBULLS erhalten KMUs, Unternehmen und Konzerne ein Team aus HR- und Recruitingspezialisten für Acitve Sourcing, Candidate-Journay, Digiatalisierung und Recruitingmanagement.

