„Die Schicksalswender“: ZDF-„37°“ unterwegs mit Sozialarbeitern (FOTO)

Sozialarbeiter helfen Menschen, die mit Problemen konfrontiertsind, mit denen sie alleine nicht mehr zurechtkommen. Für dieseverantwortungsvolle Arbeit werden sie schlecht bezahlt und müsseneinige Belastungen aushalten. Die ZDF-Dokumentation „37°“ begleitetam Dienstag, 21. August 2018, 22.15 Uhr, Sabine B., die in Bochumalten Menschen hilft, so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Lebenzu führen, und Pablo M., der in Gelsenkirchen Familien unterstützt,in denen häufig das Wohl der Kinder gefährdet ist. Hautnah erlebensie Fälle von Einsamkeit, Überforderung und Verwahrlosung, aber immerwieder auch Momente stillen Glücks, wenn ihre Hilfe Früchte trägt.

Sabine B. unterstützt Senioren, die durch Krankheiten,

Schicksalsschläge oder das Nachlassen der körperlichen und geistigen

Kräfte ihr Leben nicht mehr im Griff haben. Die 57-Jährige

organisiert ambulante Hilfen wie Pflegedienst, Essen auf Rädern oder

gesetzliche Betreuung, sie erledigt Telefonate oder hilft bei der

Suche nach einer barrierefreien Wohnung. Und sie hat immer ein

offenes Ohr für die alten Menschen, etwa, wenn sie einen Angehörigen

verlieren und allein zurückbleiben. Außerdem muss sie entscheiden, ob

es zu verantworten ist, etwa eine Seniorin mit Demenz noch alleine

wohnen zu lassen. „Ich versuche, mögliche Gefahren so klein wie

möglich zu halten, aber ich kann das Leben nicht komplett

kontrollieren. Es kann immer etwas passieren“, weiß die

Sozialarbeiterin.

Auch Pablo M. kennt diese Fälle, die ihn bis in den Schlaf

verfolgen. Der 35-Jährige hilft jungen Familien, in ihrem Leben

wieder einen Anker zu finden. Häufig betreut er alleinerziehende

Mütter und Väter, bei denen das Wohl der Kinder gefährdet ist. Pablo

M. arbeitet im Auftrag des Jugendamts und spricht Empfehlungen aus,

ob Kinder aus den Familien herausgenommen werden sollten. Viel

Verantwortung für den Sozialarbeiter: „Ich kann nicht 24 Stunden da

sein, ich kann nicht alles verhindern.“

Die „37°“-Sendung steht am Sendetag ab 8.00 Uhr in der

ZDFmediathek zur Verfügung.

https://zdf.de/dokumentation/37-grad

http://twitter.com/ZDFpresse

http://facebook.com/ZDF37Grad

Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 – 70-12149;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad

