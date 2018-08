Studie: Schlechte Teamkultur zerstört Jahresziele

Das größte Hindernis zur Erreichung der

Jahresziele ist laut Entscheidern eine kontraproduktive Teamkultur.

Konkret schätzen sie, dass nur noch 41 Prozent der avisierten

Ergebnisse Realität werden, wenn der Umgang der Kollegen miteinander

sechs Monate lang schlecht ist. Dies ist ein zentrales Ergebnis der

Umfrage „Personalgewinnung – Unternehmenskultur im Blick“ der

Personalberatung Dr. Terhalle & Nagel, für die 200 Entscheider aus

den Bereichen HR und Controlling befragt wurden. Der Effekt der

kontraproduktiven Kultur wird sogar noch leicht höher eingeschätzt

als Fluktuation oder eine unbesetzte Stelle auf Führungsebene. „Die

Ergebnisse zeigen eins ganz deutlich: Notwendige Kulturprojekte

aufzuschieben, kostet das Unternehmen mehr, als eine Stelle unbesetzt

zu lassen“, so Dr. Christoph Keufen, Head of Cultural Consulting der

Personalberatung Dr. Terhalle & Nagel.

Dienstleistungssektor besonders betroffen

Die negativen Auswirkungen einer mangelhaften Teamkultur betreffen

alle Branchen: In der Industrie liegt der Grad der

Jahreszielerreichung bei Kulturproblemen bei 46 Prozent, im Handel

sind es 45 Prozent und im Dienstleistungssektor nur noch 37 Prozent.

Die Bedeutung des Themas ist den Personalentscheidern dabei durchaus

bekannt: Die Kultur gilt als wichtigster Faktor für die

Zielerreichung eines Teams – bedeutender als gute Führung, der Mix

von fachlichen und persönlichen Kompetenzen, gute Organisation oder

starke Einzelleistungen.

Umso überraschender ist es, dass viele Unternehmen sich beim

Umgang mit der Teamkultur schwertun. 94 Prozent der Befragten sagen

zwar, dass sie die regelmäßige Messung der Stimmung für wichtig

halten. Aber nur 57 Prozent setzen tatsächlich ein Werkzeug zu diesem

Zweck ein. Als wichtige Kennzahl zur Messung einer positiven Kultur

gilt dabei die Mitarbeiterzufriedenheit: Sie wird bei 47 Prozent der

Unternehmen ermittelt. Das schärft zwar das Problembewusstsein, führt

jedoch nur selten zu konkreten Maßnahmen. Nur bei 35 Prozent der

Befragungsteilnehmer gibt es Zielvorgaben zur Teamkultur.

„Offensichtlich fehlt es vielen Unternehmen noch an brauchbaren

Instrumenten, um die Teamkultur zuverlässig zu messen und

zielgerichtet zu gestalten“, sagt Keufen.

Unternehmen fehlen Werkzeuge zur Messung der Firmenkultur

Die methodischen Fortschritte, die auf diesem Gebiet erzielt

wurden, sind in der wirtschaftlichen Praxis teils noch unbekannt.

Noch immer glauben 49 Prozent der Personalentscheider, dass sich die

Unternehmenskultur nicht gezielt gestalten lasse. Das sei ein Irrtum,

so Keufen. „Es gibt moderne und sehr wirksame Werkzeuge, um positive

Entwicklungen herbeizuführen.“ Dass sich deren Einsatz für das

Unternehmen lohnt, ist offenkundig: Denn 94 Prozent der

HR-Entscheider sind überzeugt, dass eine gute Unternehmenskultur

besser für die Effizienz sei als verordnete Sparprogramme. 93 Prozent

sehen eine weitere positive Wirkung: Sie hilft, Teams und Unternehmen

in schweren Zeiten zu stabilisieren. Das zeigt sich insbesondere bei

der Fähigkeit von Teams, mit Veränderungen umgehen zu können.

Teamspirit wurde hier neben guter Führung als wichtigster

Erfolgsfaktor angesehen. Und zwar vor optimalen Prozessen und

Organisation.

Über Dr. Terhalle & Nagel

Wir sind der innovative Headhunter, der die Unternehmenskultur

versteht und deshalb schnell und zuverlässig hochqualifizierte

Experten und Führungskräfte findet, die auch von ihrer Persönlichkeit

her sehr gut zum Unternehmen passen. Wir arbeiten deutschlandweit für

wettbewerbsstarke Unternehmen – vom KMU über zahlreiche „Hidden

Champions“ / Familienunternehmen bis zu M-DAX-Konzernen. Unser Credo:

Die Passung des Kandidaten zur Unternehmenskultur ist eine notwendige

Voraussetzung für eine langfristige Zusammenarbeit. Darum

beschäftigen wir uns intensiv mit der Unternehmenskultur und der

spezifischen wirtschaftlichen Herausforderung für die Organisation.

Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden mit unseren erprobten

Tools und innovativen Methoden bei der Gestaltung ihrer Team- und

Unternehmenskultur. Seit 2009 im Markt bedienen wir mit unserem

dynamischen Team von 25 Mitarbeitern von unserem Standort in

Darmstadt aus deutschlandweit die beiden Geschäftsbereiche

Headhunting und Cultural Consulting. Dr. Terhalle & Nagel wurde 2018

in drei Kategorien als „Headhunter of the Year“ ausgezeichnet:

Innovation (1. Platz) I Client Experience (2. Platz) I Candidate

Experience (2. Platz)

