Die Sieger stehen fest! 2. Verleihung Mestemacher Preis „GEMEINSAM LEBEN“ / Einladung zur Pressekonferenz (FOTO)

Die Sieger stehen fest! 2. Verleihung Mestemacher Preis „GEMEINSAM LEBEN"

„Egozentrik und Doppelmoral schwächen nachhaltigen Wertzuwachs.

Leben nach dem Wir-Prinzip bewirkt das Gegenteil.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers, Initiatorin und Projektleiterin

Termin: Freitag, 30. November 2018

Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr

Ort: Rocco Forte Hotel, Hotel de Rome, Salon 5,

Behrenstr. 37, 10117 Berlin

Die diesjährigen Sieger sind:

IBN RUSHD-GOETHE MOSCHEE aus Berlin

SIEGER IN DER KATEGORIE „Anderer Lifestyle-Modell-Typ“

FAMILIE RICHTER aus Neuss

Sieger in der Kategorie „Großfamilie“

ELTERN-KIND-ZENTRUM STUTTGART-WEST e.V. aus Stuttgart

Sieger in der Kategorie „Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser“

HAUSGEMEINSCHAFT LUTHERSTRASSE aus Magdeburg

Sieger in der Kategorie „Wohngemeinschaften“

Kontakt:

Mestemacher GmbH

Prof. Dr. Ulrike Detmers

Gesellschafterin

Mitglied Geschäftsführung

Sprecherin Mestemacher-Gruppe

Tel.: 05241 8709-68

E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de

Mestemacher GmbH

Am Anger 16

33332 Gütersloh

www.mestemacher.de

