Mestemacher Preis „GEMEINSAM LEBEN“ geht an IBN RUSHD-GOETHE MOSCHEE (Berlin), FAMILIE RICHTER (Neuss), ELTERN-KIND-ZENTRUM STUTTGART-WEST e.V. (Stuttgart), HAUSGEMEINSCHAFT LUTHERSTRASSE (Magdeburg) (FOTO)

„Egozentrik und Doppelmoral schwächen nachhaltigen Wertzuwachs.

Leben nach dem Wir-Prinzip bewirkt das Gegenteil.“

Prof. Dr. Ulrike Detmers, Initiatorin und Projektleiterin

Die Mestemacher GmbH ehrt am Freitag, 30. November 2018 im Hotel

de Rome, Berlin, die Preisträger des Mestemacher Preises „GEMEINSAM

LEBEN“. Prof. Dr. Ulrike Detmers würdigt zum zweiten Mal

Lebensmodelle, in denen Selbsthilfe Fürsorge und Förderung gelebt

werden.

Kurzprofile der Preisträger

IBN RUSHD-GOETHE MOSCHEE, Berlin

SIEGER IN DER KATEGORIE „Anderer Lifestyle-Modell-Typ“

Ibn Rushd-Goethe Moschee – Erste liberale und

geschlechterdemokratische Moschee in Deutschland ist Leitbild für

interreligiösen Dialog

Die religiös-liberale Einrichtung Ibn Rushd-Goethe Moschee erhält

den diesjährigen Mestemacher Preis GEMEINSAM LEBEN in der Kategorie

„Anderer Lifestyle-Modell-Typ“.

Die liberale Moschee in Berlin stellt Frauen und Männer vollkommen

gleich. Frauen halten beispielsweise Predigten, leiten das

Freitagsgebet und sind als Imaminnen tätig. Die Geschlechtertrennung

ist aufgehoben, auch beim Gebet. Frauen und Männer beten gemeinsam.

Die liberal-religiöse Einrichtung zeigt auf, dass der Islam

grundsätzlich mit Demokratie, Menschen- und Frauenrechten vereinbar

ist. Bereits in der Präambel der Ibn Rushd-Goethe Moschee haben die

Gründerinnen und Gründer um Geschäftsführerin Seyran Ates das

Folgende vereinbart: „Religiöse Grundlage des Vereins ist ein

säkularer liberaler Islam, der weltliche und religiöse Macht (din wa

daula) voneinander trennt und sich auf eine zeitgemäße und

geschlechtergerechte Auslegung des Koran und der Hadithen bemüht.“

Traditionelle Denkverbote werden aufgebrochen, um einen demokratie-

und menschenrechtskonformen Islam zu leben. Botschafter allgemeiner

Gleichbehandlung und liberaler Religiösität sind auch die Kinder. Und

deshalb öffnet sich die Ibn Rushd-Goethe Moschee für Schulklassen und

andere friedliche Gruppen für Aufklärung und Dialog. Extremismus und

Antisemitismus will die Moschee entgegentreten.

FAMILIE RICHTER, Neuss

Sieger in der Kategorie „Großfamilie“

„Unsere Kinder sind unser Herzblut“ Sabine Richter

Sonderpädagogische Pflegefamilie Sabine und Mario Richter aus

Neuss erhält Mestemacher Preis GEMEINSAM LEBEN 2018. Die

sonderpädagogische Pflegefamilie Sabine und Mario Richter erhält 2018

den Mestemacher Preis „GEMEINSAM LEBEN“ in der Lifestyle-Kategorie

„Großfamilie“. „Wir würdigen den großen hingebungsvollen Einsatz der

Pflegefamilie Sabine und Mario Richter für ihre Pflegekinder mit

schweren chronischen Erkrankungen und schweren Behinderungen,“ hebt

Frau Prof. Dr. Ulrike Detmers bei der Preisübergabe in Höhe von 2.500

Euro hervor. Kinder mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen

brauchen intensive, zuverlässige und emotionale Zuwendung. Sabine und

Mario Richter werden liebevoll und kompetent dem erhöhten Bedarf an

medizinischer und pflegerischer Betreuung gerecht. Als Pflegeeltern

übernehmen sie verantwortungsvoll die Aufgaben der leiblichen

Familien ihrer Pflegekinder.“ Zur Pflegefamilie Sabine und Mario

Richter gehören der 14jährige Joshua, die 10jährige Christine sowie

der 6jährige Julian und die 2jährige Marie. Die drei jüngsten Kinder

der Familie sind durch den Fachdienst für Pflegekinder mit

chronischen Erkrankungen und Behinderungen der Diakonie Düsseldorf

vermittelte Pflegekinder. Die Kinder sind schwerbehindert und

pflegebedürftig im Sinne der Pflegegrade der Pflegeklassen. Daher

benötigen die Kinder die Fürsorge ihrer Pflegeeltern rund um die Uhr.

Sabine Richter arbeitet als Sonderpädagogin an einer inklusiven

Grundschule in Neuss. Mario Richter ist gelernter Schlosser und

Hausmann. Bildung und Fortkommen zählen viel in der

sozialpädagogischen Pflegefamilie. Im Bereich der sonderpädagogischen

und schulischen Förderung ihrer Kinder zeigt Sabine Richter großen

persönlichen Einsatz. Mario Richter begleitet die Kinder bei

Arztbesuchen und Therapien, teils unterstützt durch seine Frau, und

steht dieser bei der Förderung der Kinder in allen Belangen bei.

Beide Elternteile übernehmen die nächtliche Betreuung. Joshua, der

älteste Sohn, betreut seine geliebten Geschwister mit. Er engagiert

sich, durch die Entwicklung von Hilfsmitteln für seine Geschwister,

erfolgreich in den Bereichen „Jugend forscht“ und Kit-Initiative. Das

Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro möchten Richters in den Kauf eines

größeren Familienfahrzeugs investieren.

ELTERN-KIND-ZENTRUM STUTTGART-WEST e.V., Stuttgart

Sieger in der Kategorie „Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser“

Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West (EKiZ) baut qualifizierte

multikulturelle und intergenerationelle Brücken und fördert den

gemeinsamen Nenner

In der Kategorie „Institutionalisiertes Mehrgenerationenhaus“

gewinnt das Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West den Mestemacher Preis

GEMEINSAM LEBEN 2018. Seit 32 Jahren besteht das Eltern-Kind-Zentrum

Stuttgart-West (EKiZ). Es ist ein Ort der Begegnung für Menschen

aller Altersstufen, für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund,

für Singles und Familien, für Alteingesessene und Hinzugezogene.

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen unterstützen dabei. Zu den

sozialpädagogischen Leistungsangeboten gehören insbesondere kindliche

Frühförderung, Beratung und informelle Familienbildung bis hin zu

Angeboten für Senioren und Seniorinnen bzw. Jung und Alt. Das EKiZ

sieht sich als lernende Gemeinschaft, zu der jede Person etwas

beitragen kann und darf. „Mitmachen erwünscht“ ist die Devise bei

allem, was neu entsteht oder weiterentwickelt wird. Als die

Flüchtlingswelle Stuttgart erreichte, nahmen die Akteurinnen des EKiZ

Kontakt auf zu geflüchteten Frauen und Kindern. Das Prinzip direkter

Weg beflügelte das Bauen von Brücken zu den Hilfsbedürftigen. Bei

Bedarf wird gezielt sozialpädagogische Hilfe zur Selbsthilfe

angeboten. Das EKiZ ist im Stuttgarter Westen in einem Stadtteil

ansässig, der sehr dicht besiedelt ist. Von den 50.000 Menschen aus

allen sozialen Schichten haben 19,7 Prozent einen

Migrationshintergrund. Im EKiZ krabbeln und spielen zum Beispiel Kids

aus 8 Nationen und lernen miteinander klar zu kommen. Das Preisgeld

in Höhe von 2.500 Euro investiert das EKiZ in zwei neue Laptops, mit

denen die Alphabetisierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne

Kenntnisse in deutscher Sprache unterstützt werden soll, sowie in das

„Kultur- & Sprachcafé“. Das „Kultur- & Sprachcafé“ soll 2019

weiterentwickelt werden.

HAUSGEMEINSCHAFT LUTHERSTRASSE, Magdeburg

Sieger in der Kategorie „Wohngemeinschaften“

Gemeinsam sind wir stark

Wohngemeinschaft Lutherstrasse Magdeburg lebt vorbildlich das

Miteinander im Acht-Parteien-Haus vor

In der Kategorie „Wohngemeinschaft“ gewinnt die Wohngemeinschaft

Lutherstrasse Magdeburg den Mestemacher Preis GEMEINSAM LEBEN 2018.

Zusammengehörigkeit ist Ziel und Motiv zugleich für die 27-köpfige

Wohngemeinschaft Lutherstrasse Magdeburg. Jung und Alt entwerfen und

verwirklichen ein beflügelndes und positives Zusammenleben. Im Verein

werden Haus und Garten gestaltet, wird einander zugehört und Halt in

schwierigen Situationen gegeben, füreinander und für die Kinder des

Hauses ist die Wohngemeinschaft da. Dieser sozial produktive

Lebensraum bringt auch gute Voraussetzungen mit für das Entstehen von

Wir-Gefühl bei denjenigen, die das Gemeinwesen der Zukunft

beeinflussen werden: den 13 Kindern und Jugendlichen der

Wohngemeinschaft. Die Hausbewohner besprechen regelmäßig im 2

Monatsrhythmus Themen, die alle betreffen wie die Gartengestaltung

und Pflege, anstehende gemeinsame Termine, Fördermaßnahmen für die

Kinder und Jugendlichen, Hausregeln. Eine Hauskasse wird regelmäßig

gefüllt, um gemeinschaftliche Ausgaben tätigen zu können. Die

hausinterne WhatsApp Gruppe versorgt sich mit Terminen und

Ereignissen, z. B. die Organisation der Kinderbetreuung.

Alleinerziehende werden bei Bedarf besonders unterstützt. Probleme

werden zeitnah und konstruktiv erörtert und Lösungen herbeigeführt.

Einige der Mitgliedsparteien der Wohngemeinschaft Lutherstrasse

Magdeburg sind bereits Eigentümer der Wohnungen. So können auch

Mitspracherechte bei Entscheidungen der Eigentümergemeinschaft

bewirkt werden, welche die Zukunft des Hauses und damit seiner

Bewohner betreffen.

