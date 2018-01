Die Spirale der Gewaltkriminalität – Einblicke in Zusammenhänge zwischen Gewalt gegen Tier und gegen Mensch

Tierquälerei und Tötung sind ernste Verbrechen, werden aber oft nicht ernst genommen. Es besteht jedoch mittlerweile ein berechtigter Verdacht, dass es einen Zusammenhang zwischen Tierquälerei und der Gewalt gegen Menschen gibt. Dieses Thema ist der zentrale Punkt des vorliegenden Buches „Die Spirale der Gewaltkriminalität“. Dieses hat das Anliegen zu zeigen, dass Menschen, die Tiere quälen und töten, sich auch zu Mördern und Peinigern von Menschen entwickeln können. Alleine aus diesem Grund sollten Tierquäler nicht ignoriert oder einfach nur mit einer Mahnung oder kleinen Geldstrafe entlassen werden. Anhand von Kurzbiografien bekannter deutscher Straftäter und knapp resümierter Beiträge aus der kriminologischen Forschung soll der aktuelle Erkenntnisstand verdeutlicht werden.

Das einsichtsreiche und erschreckende Buch „Die Spirale der Gewaltkriminalität“ von Volker Mariak hat das Anliegen, die Problematik der Tierquälerei aus einem Blickwinkel darzustellen, der über das verursachte Leid am Tier hinaus die Gefahr zunehmender Gewaltbereitschaft und Gewaltanwendung auch für das mitmenschliche, soziale Umfeld der Täter verdeutlicht. Der Autor wendet sich sowohl an das breite Spektrum der Tierschützer als auch an den Kreis interessierter Leser, die zunächst einen kurzen, informativen Überblick über diese Gewaltthematik gewinnen möchten.

„Die Spirale der Gewaltkriminalität“ von Volker Mariak ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-7159-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de