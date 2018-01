Hays HR-Report 2018 / Mitarbeiter zu halten steht ganz oben auf der HR-Agenda (FOTO)

Trotz oder gerade wegen des Hypes um digitale und agile

Organisationen: Mitarbeiter zu halten ist das Top-HR-Thema für 2018.

Auf Platz 2 der HR-Agenda in Unternehmen liegt die Flexibilisierung

der Arbeitsstrukturen. Die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter zu

fördern ist erstmals der drittwichtigste Punkt unter den HR-Themen.

Dies zeigen die Ergebnisse des HR-Reports 2018, den Hays und das

Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) nun veröffentlicht

haben. Befragt wurden über 1.000 Personen aus Unternehmen und

Organisationen.

„Durch den Druck, den die demografische Entwicklung, die

Digitalisierung und der Fachkräftemangel entfachen, nimmt der Kampf

um Mitarbeiter deutlich zu. Daher liegt die Mitarbeiterbindung ganz

oben und es gilt, den Mitarbeitern mehr Flexibilität einzuräumen.

Durch die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit ist es zudem ein

Gebot der Stunde, Mitarbeiter beschäftigungsfähig zu halten“, erklärt

Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des IBE, das Ranking.

Halten lassen sich Mitarbeiter vor allem durch ein gutes

Betriebsklima (57 %). Danach folgen flexible Arbeitszeiten (46 %) und

eine marktgerechte Entlohnung (44%). Bei der Realisierung dieser

Themen sind die befragten Unternehmen vorangekommen. Die Differenz

zwischen Bedeutung und Umsetzung dieser Instrumente hat sich deutlich

verringert.

Für die Hälfte der Befragten (51 %) spielt das Thema agile

Organisation bereits heute eine große bzw. sehr große Rolle. Mit

steigender Position nimmt die Bedeutung einer agilen Organisation

signifikant zu. Als größte Hürde betrachten die Befragten zu starre

Prozesse und Abläufe (36 %). Für 31 Prozent ist es die mangelnde

Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter.

„Künftig geht es mehr denn je darum, vernetzte und integrierte

Prozesse aufzusetzen. Diese gehen vom Kunden und nicht von internen

Prozesshandbüchern aus. Gleichzeitig müssen sie eine hohe

Flexibilität bieten, um auf neue Marktgegebenheiten schnell reagieren

zu können“, so Klaus Breitschopf, CEO der Hays AG.

Der jährlich erscheinende HR-Report analysiert zentrale

HR-Fragestellungen in Organisationen. Er basiert auf einer

Online-Befragung, an der 1.036 Mitarbeiter aus Unternehmen und

Organisationen im deutschsprachigen Raum teilnahmen. Befragt wurden

Geschäftsführer (17 %), HR-Führungskräfte (22 %), Fachbereichsleiter

(38 %) und Mitarbeiter ohne Personalverantwortung (24 %).

Über Hays

Hays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für die

Rekrutierung von hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist im

privaten wie im öffentlichen Sektor tätig und vermittelt Spezialisten

für Festanstellungen, Projektarbeit und in Arbeitnehmerüberlassung.

Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 10.000 Mitarbeiter in 33

Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2016/2017 Erlöse in Höhe von

6,09 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus den

Bereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences,

Finance, Sales & Marketing, Legal, Retail sowie Healthcare.

